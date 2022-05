García-Gallardo elogia el valor del esfuerzo en el deporte y la meritocracia

Elena F. Gordón / ICAL

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, elogió hoy los valores del deporte y lo puso como ejemplo para alcanzar metas al tiempo que destacó que los éxitos se consiguen gracias al trabajo en equipo.

“En una época en la que muchas personas dicen que no merece la pena esforzarse porque las personas nacemos con las cartas marcadas y que la meritocracia no tiene ningún valor, el deporte es la mejor muestra de que eso no es así y de que merece la pena luchar y esforzarse”, señaló en el Palacio Municipal de Deportes de León, donde participó en el acto de entrega de un total de 32 medallas y trofeos de la Fase Final del Campeonato de Castilla y León en Edad Escolar de Deportes Colectivos, para las modalidades de voleibol, baloncesto, balonmano y fútbol sala, tanto para equipos femeninos como masculinos.

Los deportes, añadió, son colectivos “y la mejor escuela para trabajar codo con codo con los demás y aprender que los éxitos nunca son individuales, son éxitos colectivos”. “Está muy bien que uno sea el pichichi o el que más tantos marque pero, al final, si no fuera por las familias, por los profesores que enseñan las mejores lecciones, por los entrenadores, por el resto de compañeros, uno no conseguiría sus trofeos y medallas”, remarcó.

García-Gallardo estuvo acompañado del director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, y de la delegada territorial de la Junta, Ester Muñoz, en un acto que contó con la asistencia de centenares de personas.

Sánchez-Guijo incidió en la importancia del deporte en edades tempranas y afirmó que el binomio de niños-actividad deportiva “es una apuesta de futuro, la mejor inversión pública que se puede hacer”. También quiso reconocer la labor de equipo y recalcó la voluntad del gobierno autonómico de apostar por un enfoque del deporte y la familia, dentro de la conciliación laboral.

“Queremos ir un pasito más allá y conciliar el ocio, el disfrute del fin de semana y no puede ser que para que los padres hagan deporte el niño tenga que estar dos días más sin ver a sus padres y viceversa. Vamos a apostar por compartir espacios deportivos, ocio, salud y valores", añadió.

