Mucho calor, bailes y devoción para honrar a la Virgen de los Remedios en Villamayor

Con devoción, bailes charros, cánticos y mucho calor. Así viven los vecinos de Villamayor de Armuña el día grande de sus fiestas patronales en honor de la Virgen de los Remedios. Una jornada dominical repleta de actividades festivas, deportivas, lúdicas y culturales para todos los públicos.



No obstante, los actos centrales de la programación fueron los religiosos para rendir todos los honores a la patrona. Así, tras la eucaristía, la imagen de la Virgen salió a hombros de sus fieles del templo parroquial para recorrer las calles de la localidad acompañada por una comitiva en la que no faltaron la música de la gaita y el tamboril y los bailes charros del grupo ‘Tres Bolillo’ de la localidad. Antes de volver a entrar a la iglesia, los vecinos realizaron una oración por las personas enfermas y participaron en una ofrenda ante la imagen de la patrona. Resaltar la presencia, junto al alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo, de la senadora socialista y exalcaldesa, Elena Diego.

El sábado, día de las peñas y la verbena de La Huella

La jornada del sábado tuvo tres protagonistas: la comida de peñas a fuerza de una abundante barbacoa, la verbena de La Huella y, cómo no, el partido de Champions del Real Madrid, que paralizó el municipio.

La comida de peñas, al mediodía, en una carpa del Recinto Ferial -qué gran uso el de este lugar- se convirtió en una barbacoa popular, con los vecinos degustando buenas y muchas viandas y amistad. Convivencia, es lo que rezuman las fiestas de 2022 tras dos años de paralización por la covid-19.

Ya entrada la tarde llegó el turno del Real Madrid, que paralizó todas las actividades, retrasó las verbenas y llenó todas las terrazas y bares del municipio.

Y la fiesta se trasladó, media hora después de las doce, al Recinto Ferial que, una noche más, se volvió a llenar con miles de personas que disfrutaron de una amena, entretenida y bailonga verbena del Grupo La Huella, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

PROGRAMA

PARA ESTA TARDE/NOCHE DEL DOMINGO

17:00 h. Teatro de Calle, Al fin y al cabo, del Gran Rufus

Lugar: Plaza España

17:00 h. Torneo intergeneracional

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraria

18:00 h. Humor Amarillo

Lugar: Plaza de toros en el recinto ferial Entrada hasta completar aforo

Apuntarse edificio del Ayuntamiento de la Calle Oro primera planta de 9:00h. a 14:00h.

19:00 h. Caricaturas

Lugar: Plaza España

21:30 h. Actuación musical a cargo de Charros y Gitanos

Lugar: Plaza España

00:00 h. Orquesta Cañón, seguido de charanga nocturna estática La Clave

Lugar: Recinto ferial





LUNES, 30 DE MAYO

9:30 h. a 11:30 h. Chocolatada

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraría

10:30 h. Hinchables Infantiles

Lugar: Pabellón Dori Ruano

14:00 h. Comida solidaria, calderilla de ternera. Todo lo recaudado será para el ban- co de alimentos de Villamayor

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraría

Recogida de ticket del día 17 mayo al 25 mayo en el edificio del Ayuntamiento de la Calle Oro primera planta de 9:00h. a 14:00h. El día de la comida no se entregará a quienes no tengan tique, hasta que no se haya terminado la fila de las personas que llevan tique y siempre que sobre alguna ración

17:00 h. Teatro de Calle, Trastolillo de Pumuqy Circo chiste

Lugar: Plaza España

18:00 h. Exhibición de tauromaquia (corte, saltos, quiebros y novillos) continuado de capea popular con dos vaquillas.

Lugar: Plaza de toros, recinto ferial Entrada hasta completar aforo

20:30 h. Concierto pasodoble Banda de Música de villamayor

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraría

22:00 h. Tributo a Estopa

Lugar: Plaza España

MARTES, 31 DE MAYO

20:00 h. Subida de la Virgen

En la zona del recinto ferial no se podrá introducir vidrios o carros.

Durante los días de fiestas estarán cortadas las calles: Los Verdes, Canteras Recias y Santa Ana, solo acceso a garajes

Durante estos días se recomienda el uso de los parking habilitados entrada y salida de carretera Ledesma

