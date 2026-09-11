La Universidad de León reclama una política migratoria "clara, eficaz y garantista" ante los cambios en extranjería

Nuria González, rectora de la Universidad de León (ULE); Aurelia Álvarez, directora del seminario y catedrática de Derecho Internacional Privado de la ULE; Pilar Cancela Rodríguez, secretaria de Estado de Migraciones (detrás en la pantalla); Héctor Aláiz Moretón, subdelegado del Gobierno en León; Vera López, concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León; David Díez Revilla, decano del Colegio de la Abogacía de León; Susana Rodríguez Escanciano, decana de la Facultad de Derecho en el Semi ULE.

La Universidad de León se ha vuelto a volcar en uno de los debates más complejos y necesarios de nuestro tiempo: cómo gestionar la migración sin perder la empatía ni el sentido de la justicia.

La decimotercera edición del Seminario sobre Relaciones Jurídicas Internacionales ha llenado el campus con más de 220 asistentes —desde magistrados y abogados en ejercicio hasta investigadores y cargos públicos— buscando arrojar algo de claridad sobre la avalancha de cambios legales que se avecinan en extranjería y asilo, tanto en España como por el desembarco del nuevo Pacto Europeo.

La rectora de la ULE, Nuria González, fue la encargada de abrir unas jornadas que buscan poner serenidad y datos donde a menudo solo hay ruido o desinformación.

Durante su intervención, González recordó que detrás de cada expediente o ley hay historias humanas, por lo que las políticas migratorias no pueden redactarse solo desde la frialdad de los despachos, sino garantizando un refugio digno a quienes más lo necesitan.

En la misma línea, la directora del seminario y catedrática de Derecho Internacional Privado, Aurelia Álvarez, insistió en la urgencia de dar respuestas técnicas muy claras a los profesionales del sector para saber cómo aplicar sobre el terreno los últimos procesos de regularización.

El foro sirvió además como mesa de trabajo compartida para todas las instituciones que, de una forma u otra, tienen la responsabilidad de gestionar la llegada y acogida de estas personas.