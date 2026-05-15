De buscar compañero de piso a crear looks con IA: dos revolucionarias apps ganan el León Business Talent de la ULE

La rectora de la ULE, Nuria González, en su intervención en el León Business Talent

Dos revolucionarias aplicaciones han sido las propuestas ganadoras de una nueva edición del León Business Talent que organiza la Universidad de León.

En concreto, se trata de 'Roomy', una app para encontrar compañeros de piso afines, y 'Glamzy', capaz de crear looks personalizados a partir de la ropa disponible en el armario o planificar una maleta según el destino y la previsión meteorológica.

Ambas han destacado como la idea más visible y la idea más innovadora, respectivamente.

En esta edición se han presentado un total de 20 ideas de negocio a cargo de más de un centenar de estudiantes de los grados en Administración y Dirección de Empresas, en Marketing y del máster en Ingeniería Industrial.

Iniciativas como ‘Hyperforma’, un espacio de fabricación rápida y accesible mediante impresión 3D, o ‘La Tapeada’, un proyecto orientado a impulsar eventos gastronómicos basados en la cultura de la tapa y los productos leoneses.

También ‘Ibertrial’, centrada en el desarrollo de una motocicleta eléctrica de trial.

Junto a ellas, otras ideas vinculadas al sector de la moda y el comercio digital, como ‘Locallook’, una plataforma para dar visibilidad al comercio local de León y acercar nuevas tendencias con opciones de envío a domicilio e inspiración personalizada.

Además de ‘Voltier’, una marca de ropa dirigida al público joven; o ‘Pure Impacto’, un sello de transparencia destinado a combatir la publicidad engañosa.

Todas ellas han sido presentadas a una amplia representación del tejido empresarial leonés que han participado en la décimo cuarta edición del evento.

Una cita que se consolida como un punto de encuentro de referencia entre el ámbito universitario y el tejido empresarial de la provincia, y que viene a reflejar la apuesta de la ULE por “fomentar el emprendimiento y conectar talento, conocimiento y oportunidades”.

Así lo destacó la rectora Nuria González durante el acto de inauguración.

En el mismo, animó a los participantes a “aprovechar esta oportunidad para dar visibilidad a sus ideas, establecer contactos con el entorno empresarial y seguir desarrollando su capacidad emprendedora en un contexto real”.

En esta misma línea, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José Ángel Miguel Dávila, subrayó el carácter formativo de este tipo de iniciativas.

Y aseguró que están concebidas “por y para los estudiantes” y que permiten complementar la docencia universitaria y trasladar a la práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

Durante la jornada, los participantes han tenido la oportunidad de “vender” sus ideas de negocio, defender su viabilidad y contrastarlas con la visión del mundo empresarial, en un ejercicio que simula escenarios reales de emprendimiento y toma de decisiones.

Precisamente, la portavoz del equipo organizador, Montserrat Méndez, subrayó que muchas de las propuestas han servido como “semilla” de proyectos que han ido adaptándose a los cambios del entorno.

Ello incorporando nuevas tendencias como la inteligencia artificial y derivando en algunos casos en iniciativas empresariales en ámbitos como la consultoría, el diseño o la creación de marcas.

De esta forma, el León Business Talent se ha consolidado como un espacio en el que no solo se presentan propuestas, sino que también se generan contactos profesionales y oportunidades de colaboración.