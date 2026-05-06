El Grado en Biotecnología de la Universidad de León se afianza como el cuarto mejor de España

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León

La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León consolida su posición entre los centros de referencia en España para estudiar Biotecnología, al situarse en 2026 en la cuarta posición del ranking '50 Carreras' del diario El Mundo.

Un reconocimiento que refuerza la visibilidad de la Facultad y su capacidad de atracción de estudiantado, al tratarse de una de las clasificaciones más consultadas y con mayor referencia en el ámbito universitario.

En la edición de 2026, el ranking destaca que el grado en Biotecnología “combina excelencia académica, conexión con el mundo empresarial y una alta calidad formativa”, poniendo en valor algunos de los elementos clave de esta titulación.

Un resultado que la decana de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Laura López Campano, ha valorado positivamente.

La decana ha asegurado que es fruto del "compromiso sostenido de nuestro profesorado, que aúna una sólida formación teórica con una orientación práctica y aplicada, muy conectada con la realidad profesional del sector".

Y ha señalado que permite ofrecer "una formación integral, alineada con los retos científicos y tecnológicos actuales".

Además, cabe destacar que la Facultad acumula once años consecutivos de presencia en este ranking con alguna de sus titulaciones.

En concreto, el grado en Biotecnología ha sido reconocido en seis ocasiones, el grado en Biología en dos y el grado en Ciencias Ambientales en tres.

En conjunto, estos datos contribuyen a consolidar el prestigio de los estudios de biociencias en la Universidad de León y refuerzan su posicionamiento como referente en este ámbito.