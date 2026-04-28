La ULE abre la inscripción de sus cursos de verano con los eclipses, Gaudí y la memoria histórica como protagonistas

Imagen de la presentación de los cursos de verano de la Universidad de León. Fotografía: Universidad de León.

Eclipses, patrimonio, memoria histórica, cine, música o innovación científica. Son algunas de las temáticas que articulan la nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad de León, que un año más vuelve a convertir la época estival en un espacio de conocimiento compartido que se extiende por distintos puntos de la provincia.

Una programación diversa, compuesta por un total de 29 cursos, con la que la Universidad, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, vuelve a abrir sus aulas a la sociedad y a reforzar su compromiso con el territorio, con las personas y, especialmente, con el medio rural.

“Los Cursos de Verano son una forma de entender la universidad: abierta, cercana y conectada con su entorno, capaz de llevar el conocimiento allí donde está la sociedad”, ha señalado González durante la presentación.

En la que ha estado acompañada por la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, y el director del área de Extensión Universitaria, Raúl Barba.

La programación se desarrollará en León, Ponferrada, Astorga, Cistierna, La Bañeza, La Pola de Gordón, Velilla de la Reina, Villafranca del Bierzo y Villadangos del Páramo, consolidando un modelo que apuesta por la descentralización y la cohesión territorial.

En la capital leonesa se concentrarán 18 de estos cursos, con una actividad que irá más allá del campus de Vegazana para extenderse a espacios como el Teatro El Albéitar, el Instituto Confucio, la Fundación Sierra Pambley, el Museo Casa Botines Gaudí o el Palacio del Conde Luna, entre otros.

Oferta formativa y matrícula

La oferta, según ha destacado la vicerrectora, vuelve a caracterizarse por su diversidad temática, con propuestas que abarcan desde la divulgación científica hasta las humanidades, la creación artística o los retos sociales contemporáneos, con casi dos tercios de los títulos como novedad.

Entre los cursos programados figuran títulos como ‘Eclipses: cómo entenderlos, observarlos y disfrutarlos’, ‘El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI’, ‘Historia y Memoria. ¡Guerra! 90 años después’, ‘Escritura creativa ‘o el ‘VII Curso de técnica vocal y cuidado de la voz’, junto a otros centrados en la economía social, la genómica, el patrimonio cultural o la comunicación científica.

“Es una programación pensada para generar espacios de encuentro, de reflexión y de diálogo, en los que cualquier persona interesada pueda aprender directamente de especialistas en un contexto abierto y accesible”, ha señalado Domínguez, que ha recordado que en su conjunto se ofertan algo más de un millar de plazas.

Por su parte, el director del Área de Extensión Universitaria, Raúl Barba, ha destacado la diversidad y el carácter aplicado de la programación, que abarca desde efemérides y patrimonio hasta temáticas como el cine, la literatura, la música o la divulgación científica, además de subrayar el enfoque teórico-práctico de muchos cursos, que combinan sesiones académicas con talleres, visitas y actividades de campo.

El acto de presentación ha contado con parte de personal de la Unidad de Extensión Universitaria, cuyo esfuerzo continuado y coordinación, según destacó la rectora, “hacen posible no solo el diseño de esta programación, sino también su desarrollo a lo largo de todo el verano, consolidando una de las iniciativas más reconocidas de la institución”.

Las inscripciones para participar en esta nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad de León se han abierto este martes, y toda la información sobre la programación, fechas y matrícula puede consultarse a través de la web de Extensión Universitaria de la ULE: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-de-verano/