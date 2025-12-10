La ULE lanza una formación pionera para sanitarios sobre el diagnóstico y tratamiento de las úlceras del pie diabético

Las úlceras del pie diabético constituyen una de las complicaciones más graves de la diabetes y uno de los problemas de salud pública de mayor impacto por su elevada prevalencia, riesgo de amputación y carga asistencial.

En este contexto y con el objetivo de ofrecer a los profesionales sanitarios una herramienta formativa rigurosa, actualizada y de alta aplicabilidad, la Universidad de León pone en marcha un nuevo y pionero título propio, la microcredencial universitaria en Atención a las Úlceras del Pie Diabético.

Dirigida por Bibiana Trevissón, profesora y directora de la Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada, y Carmen Alba Moratilla, enfermera referente en heridas con máster en deterioro de la integridad cutánea, esta formación especializada destinada a personal de Enfermería, Podología y Medicina se impartirá de forma online durante el segundo semestre del presente curso académico.

"Está orientada a profesionales sanitarios implicados en la prevención, diagnóstico y manejo de esta compleja complicación de la diabetes que deseen actualizar y ampliar sus conocimientos en el abordaje integral del pie diabético", explica Trevissón. Un título propio que reafirma, sostiene "nuestro compromiso con la formación continua y con la práctica clínica basada en la evidencia".

Según se estima, entre el 15 y el 25% de las personas con diabetes desarrollará una úlcera a lo largo de su vida. Lesiones que, hasta en el 85% de los casos, precederán a una amputación no traumática. Esta microcredencial pionera estará estructurada en siete módulos temáticos que abarcarán desde la lectura crítica de la evidencia, el diagnóstico vascular y la tomografía, hasta las terapias innovadoras, los cuidados avanzados y la atención integral al paciente.

Esta microcredencial tiene como finalidad fortalecer la capacitación de los profesionales de las Ciencias de la Salud en un ámbito clínico de alta complejidad. El programa dotará al alumnado de criterios de juicio fundamentados en la evidencia científica para la prevención y el tratamiento de las úlceras del pie diabético, y les permitirá adquirir las competencias necesarias para ofrecer cuidados de calidad y liderar este campo específico de la atención sanitaria.

Con un cuadro docente de alto prestigio en el que destacan, además de las citadas directoras, expertos como María Jesús Pérez Prieto, enfermera del Sacyl especialista en el manejo avanzado de heridas crónicas, o Miguel Mellado Sanz, reconocido profesional en el abordaje de lesiones complejas y terapias avanzadas, esta enseñanza tendrá una duración de 140 horas (14 créditos) y se desarrollará entre el 19 de enero y el 10 de mayo de 2026.

Unidad del pie diabético

La Universidad de León refuerza esta apuesta formativa a través de la Clínica Podológica Universitaria del Campus de Ponferrada, que cuenta con una Unidad de Pie Diabético especializada en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento integral del pie de riesgo. Su labor se centra en una evaluación exhaustiva —neurológica, vascular y biomecánico— para identificar factores de riesgo y evitar la aparición de lesiones.

Cuando estas ya están presentes, la Unidad dispone de terapias degenerativas de última generación, como tecnología láser o tratamientos basados en factores de crecimiento, que favorecen una cicatrización más rápida y segura, mejorando la calidad de vida del paciente y reduciendo complicaciones mayores.