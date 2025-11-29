Eureca-Pro y la ULE promueven una Navidad responsable con donación de ropa, comercio justo y charlas

La Universidad de León, en el marco de la alianza universitaria europea Eureca-Pro, pone en marcha el ‘Encuentro Navidad Responsable’, un evento que busca fomentar la sostenibilidad, el consumo ético y la participación solidaria de la comunidad universitaria mediante donación de ropa, comercio justo y charlas sobre consumo responsable.

La acción se estructura en dos fases complementarias, la primera se abrirá desde 1 hasta el 11 de diciembre con una convocatoria de recogida de ropa de segunda mano en la Oficina de Relaciones Internacionales del Campus de Vegazana y el Servicio de Deportes del Campus de Ponferrada.

Las personas donantes recibirán Eurecoops, una moneda ficticia creada para incentivar el intercambio responsable y que podrá utilizarse en la segunda fase del programa, los mercadillos solidarios de ropa y productos de comercio justo, que tendrán lugar el 15 y 16 de diciembre en el Campus de Vegazana y el 17 de diciembre en el Campus de Ponferrada.

La inauguración del mercadillo del Campus de Vegazana será el lunes, 15 de diciembre, a las 9 horas y contará con la participación del vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez, el representante de Eureca-Pro en la ULE, Roberto Baelo, y la directora del área de Relaciones Internacionales y Compromiso Global, Sherman Farhad. El 17 de diciembre será la directora del área de Estudiantes en el Campus de Ponferrada, Arrate Pinto Carral, la que inaugure el mercadillo.

Como parte del ‘Encuentro de Navidad Responsable’, también se celebrará un ciclo de conferencias temáticas que abordarán cuestiones como el consumo sostenible, la economía circular, la cooperación internacional al desarrollo, la moda ética o la gestión de incendios forestales el 16 de diciembre en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras y el 17 en el Salón de Actos del Campus de Ponferrada.

La programación incluye intervenciones de profesionales y especialistas de la ULE, del Ayuntamiento de León y de diversas entidades sociales y medioambientales. Además, las personas asistentes podrán participar en un sorteo de cestas y regalos de productos de comercio justo.