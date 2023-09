Nacho Gago, el químico que lo dejó todo por motivar a chicos de instituto: “Los políticos siguen jugando con la Educación y es una pena”

Esta semana han arrancado en Castilla y León las clases de ESO, FP Básico y Bachillerato. En total más de 120.000 estudiantes, por edad, los denominados como los más complicados. Y lo han hecho con dudas porque se pone en marcha una nueva ley de Educación, ahora es el turno para la LOMLOE, y llega cargada de dudas. Los propios profesores tienen dudas, entre ellos, Nacho Gago, el salmantino, que es docente en el colegio de Santa Teresa de Jesús (Teresianas) de Valladolid, y que ha sido proclamado como tercer mejor profesor de Secundaria por sus novedosas técnicas de enseñanza. Y eso que cursó los estudios de Ingeniería Química en la universidad de Salamanca, pero rápidamente se dio cuenta que lo suyo era la enseñanza. “En ese mismo momento rompí con todo y aposté por dedicarme a lo que realmente me gustaba… y aquí estoy trabajando como docente, emocionándome cada día”.

Una apuesta decidida por una enseñanza de calidad a través de la originalidad y métodos de última generación que le han valido para ser nombrado en los Premios Educa Abanca 2022 y en este 2023 vuelve a la carga, aunque ya advierte de que será el último, “me llevo muchas críticas”, lamenta. Simplemente un profesor diferente, hijo de Pepe y Maite, que ahora también quiere trasmitir su experiencia a través de las columnas de opinión de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Los lectores pueden disfrutar de sus textos todas las semanas en una sección donde desgrana cómo está la Educación.

Pregunta. Arranca un nuevo curso escolar. ¿Qué sensaciones tiene?

Respuesta. Estoy con ganas. Con ganas de volver a empezar, pero también con incertidumbre y con miedos.

P.- Además, desde hace unas semanas forma parte de los columnistas de EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León. ¿Qué pretende trasmitir a nuestros lectores?

R.- Quiero trasmitir ideas que estén en auge, que sean actualidad. Casi siempre mi artículo está relacionado con la Educación. Por ejemplo, el comienzo de curso, vacaciones, día internacional del Suicidio…Espero que pueda aportar a los lectores, tanto a padres como a hijos.

P.- Vivimos la era de más información, pero la de menos informados. ¿No cree?

R.- Sí, en todos los aspectos. Por ejemplo, me llama la atención el de problemas psicológicos porque se necesita mucha más información. No estamos preparando para la gestión de mociones. Los adolescentes han aumentado el 30% el índice de suicidio, y es un tema preocupante. Hay que hablar e informarse más sobre esto.

P.- El problema es que se han perdido los canales para trasmitir esa información.

R.- Los jóvenes buscan en otros sitios. Sus referentes son instagramers y youtubers, y si quieres llegar a ellos tienes que hacerlo de otra manera. Es complicado, porque lo usan para ocio, pero es una buena opción para hacerlo.

"Los jóvenes buscan en otros sitios. Sus referentes son instagramers y youtubers, y si quieres llegar a ellos tienes que hacerlo de otra manera" Nacho Gago, profesor



P.- Volvemos al inicio escolar. El curso 2023-24 llega con la nueva ley educativa LOMLOE del Gobierno actual, ¿qué supone?

R.- Un cambio radical en todo. En la manera de evaluar, ahora se hace por competencias. Se eliminan los exámenes, como tal; se hacen pruebas, pero no son exámenes finales o de evaluación. Las nuevas tecnologías nos llevan a evaluar de otra manera. Ya no se puede mandar trabajos porque la mayoría lo van a conseguir gracias a Internet o a las aplicaciones de Inteligencia Artificial, y no se sabrá si lo han hecho o no. Entre el profesorado hay mucha inquietud por esta nueva ley. Además, para Segundo de Bachillerato el temario es de la nueva ley, pero no la EBAU, que sigue siendo la anterior. ¿Cómo lo hacemos? Es un tema que nos tenemos que preparar, pero no sabemos cómo.

"Entre el profesorado hay mucha inquietud por esta nueva ley, muchos no sabemos qué hacer" Nacho Gago, profesor

P.- ¿Los políticos siguen gobernando de espaldas al profesor y al alumno?

R.- Sí y así es complicado. Teníamos que seguir la LOMLOE y ahora en algunas cuestiones, no. No sé cuándo se hará y con la incertidumbre de gobierno estamos todos en un limbo. Son muchos cambios, y se sigue jugando a nivel político con la Educación y es una pena. Estamos jugando demasiado con nuestros alumnos.

P.- ¿Esta nueva ley del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha dejado de valorar al alumno brillante?

R.- Muchas veces ocurre así, se busca una facilidad de sacar la ESO de una manera más rápida y sencilla. Hay que buscar un equilibrio entre el motivado y el desmotivado.

P.- ¿Y a los profesores quiénes les motivan?

R.- Nosotros mismos, nuestros jefes pero sobre todo tienes que ser tú.

P.- ¿Teme más a los alumnos o a los padres?

R.- A ninguno de los dos. Tienes encontronazos a lo largo del curso con ambos, pero siempre intento empatizar y que se desahoguen cuando tienen un problema. Hay que tener mucha paciencia y cambiar el pensamiento sobre la escuela tradicional. La técnica del ordeno y mando ya no vale.

P.- El acoso escolar sigue siendo el principal problema en las aulas. ¿Cómo se combate?

R.- Creo que se va a mejor, los centros están trabajando mucho en ello con sus protocolos de acoso. Lo que sí se me queda corto es el trabajo con el acosador. También hay que pensar en él, y analizar por qué actúa así, ver qué ha pasado y cómo se puede solucionar. Es cierto que ahora llamamos acoso a cualquier cosa, y pueden ser diferencias entre niños. Es cierto que cada vez los escolares con problemas tienen confianza y no tienen miedo, por lo menos en mi centro, sé que hay otros centros más complejos.

P.- Innovación educativa son dos palabras con mayúsculas y que siempre están presentes ahora en los docentes, ¿Qué más se puede hacer para innovar y motivar?

R.- Innovar es conseguir llegar a los alumnos que no están interesado en mi asignatura. Quiero despertar vocaciones entre mis alumnos. Y creo que todavía se pueden hacer cosas, no hay que perder el cuaderno, ni el libro, ni los deberes, pero hay que plantearse retos. Yo hice la mezcla de tradicional con nuevas redes sociales.

"Innovar es conseguir llegar a los alumnos que no están interesado en mi asignatura" Nacho Gago, profesor



P.- Una vez más su nombre se encuentra en el listado de mejores profesores, ¿cómo se logra?

R.- A mí me nominan, y luego una vez elegido te piden un montón de requisitos, hasta 16 puntos. Por ejemplo, actividades innovadoras, aprendizaje basado en nuevas tecnologías, cursos de formación, aparecer en medios de comunicación, etc. He estado una semana para rellenarlo en esta ocasión. Esta será la última porque estoy harto. Tienes que recopilar el trabajo de todo un año y luego encima leo muchas críticas que me duelen.

P.- Dígame que no se le ha subido a la cabeza la fama.

R.- Me considero un profesor normal, que usa las técnicas más adecuadas para llegar a sus alumnos. Hay muchos mejores que yo, incluso en mi propio centro, pero yo uso otras maneras para llegar a ellos y eso es lo que me da el punto para ser nominado. Ni soy el mejor, ni tercero ni quinto, soy uno más.

P.- Hombre, ha conseguido traer a clase hasta la ministra de Educación, Pilar Alegría, ¿qué le queda por hacer?

R.- Eso fue precisamente un reto por Instagram, la invitamos y lo logramos un año después. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, me gusta mucho que mis alumnos conozcan la ciudad a través de la Educación, y nos digan cómo quieren cambiarla en los diferentes ámbitos.

Pilar Alegría acepta un curioso reto de unos niños vallisoletanos en Instagram: "No puedo rechazarlo"

P.- Habla mucho de las nuevas tecnologías, ¿cuál es el límite y quién lo puede poner?

R.- Hay que mezclarlo. Los conceptos básicos los tienes que tener, pero luego saber hacer una buena combinación.

P.- Sin embargo, en un reciente artículo nos hablaba de los peligros de la Inteligencia Artificial.

R.- Sí, estoy preocupado, pero no por el tema escolar, sino personal. Me preocupa hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, escribir un libro a través de una máquina y luego llevarse los ingresos alguien. En el aula no sé cómo se puede aplicar, no podemos darle la espalda, pero tenemos que tener mucho tacto. Hay profesores perdidos.

P.- ¿Cree que tendría que existir una asignatura que fuera ‘Aburrimiento’?

R.- Creo que es importante. Hay que aburrirse para luego valorar las cosas. Es bueno hacerlo.

Gago en el colegio donde imparte clases

P.- Una de sus reivindicaciones es la equiparación entre la escuela pública y concertada. ¿existe brecha salarial? Siempre ha dicho que hay profesores de Primera y de Segunda.

R.- Bueno, de alguna manera sí lo he dicho y lo mantengo, no a niveles tanto económico como de horas lectivas. No tenemos las mismas oportunidades, considero que un buen profesor no es solo el resultado de aprobar una oposición. No busco guerra, busco un consenso y tener todos las mismas condiciones. No me gusta eso de “como no has sacado una oposición no puedes hablar”. En nuestro caso, en la concertada la oposición nos las sacamos día a día porque estamos todo el día observados y en el ojo del huracán. Hay buenos profesores en los dos sectores, pero la política nos enfrenta.

"No siempre el que más nota saca en una oposición es el profesor que más rendimiento va a sacar a los alumnos" Nacho Gago, profesor



P.- ¿Por qué?

R.- La poca natalidad hace que todos los colegios quieran tener alumnos, y es una lucha. Un funcionario tiene una plaza aquí o en otro lugar, yo he recibido criticas sobre esto, pero no me planteo sacar oposición porque necesito mucho tiempo, y ese tiempo lo empleo en mi profesión, en mis clases. No siempre el que más nota saca en una oposición es el profesor que más rendimiento va a sacar a los alumnos. Mis propios padres me dicen que me saque la plaza, porque así tendré una seguridad, pero no lo veo así, prefiero disfrutar del momento dando clases. El saber que no te van a despedir está bien, pero creo que si una persona mete la pata tiene que ser sancionada, tanto en Educación como en otro ámbito. No hay que olvidar de donde viene el concierto con los colegios del Estado, por eso, ahora es bueno que intentemos convivir los dos.

