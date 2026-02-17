¿Y si tu vecino fueras tú dentro de 30 años?: la original obra 'Goteras' llega este sábado a Arroyo

Este sábado 21 de febrero, a las 20:00 horas, Arroyo es Teatro presenta la original obra 'Goteras'. A partir de los diálogos y los juegos escenográficos, la obra viaja a través del tiempo, mientras intenta reflexionar sobre el significado de hacerse mayor, la lucha entre las expectativas y la cruda realidad y el valor del éxito. Y todo sin perder de vista la comedia.

Toni (Fernando Albizu - Álvaro Quintana) es un joven dramaturgo con un futuro prometedor. Un día, en medio de un bloqueo creativo mientras intenta escribir lo que tendría que ser su próxima obra, aparecen unas goteras en su piso. Lo que debería ser un simple accidente doméstico, se acaba transformando en el momento más importante de su vida, cuando descubre que su vecino es él mismo treinta años más tarde.

Las cosas en el futuro no parecen haber ido como Toni se imaginaba y las dos réplicas intentarán modificar aquello que ha fallado en el presente, para conseguir así el mejor futuro posible.

El papel de Toni lo interpretan los actores Fernando Albizu y Álvaro Quintana acompañados por la actriz Gloria Albalate. Albizu cuenta con una dilatada carrera en teatro, cine y televisión habiendo sido nominado a los premios Goya por las películas Gordos y El buen patrón.

Por su parte, Álvaro Quintana es un joven actor formado en la E.M.A.D. de Madrid y ha trabajado con La Joven Compañía en montajes como Fuenteovejuna, El señor de las moscas o La Odisea, y con el Centro Dramático Nacional en Macbeth. De 2017 a 2021 interpretó en televisión el papel de Antonio 'Antoñito' Palacios en Acacias 38 y recientemente se ha incorporado al elenco de La Promesa.

La obra escrita por Marc de la Varga cuenta con la dirección de Borja Rodríguez y música original de Rafael Arnau.

Venta de entradas en la web culturaarroyo.sacatuentrada.es y en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y 16.00 a 21.30 y los sábados de 10.00 a 14.00 y en la Casa de la Música y el Teatro tardes de lunes a viernes y el día de la representación.

Toda la información en la web municipal: aytoarroyo.es