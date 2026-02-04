La premiada comedia 'Las preciosas ridículas' de Molière llega este sábado a Arroyo

El ciclo Arroyo es Teatro continúa su programación este sábado 7 de febrero con una propuesta que promete risas y una profunda reflexión sobre la era digital. Se trata de 'Las preciosas ridículas', una adaptación contemporánea del clásico de Molière que traslada la sátira del siglo XVII al corazón del siglo XXI, poniendo el foco en la obsesión por la imagen pública y la validación en las redes sociales.

Bajo la dirección de Marcos Altuve, la obra presenta una estética visual impactante que bebe del cine de Tim Burton. La puesta en escena mezcla la teatralidad pura con recursos cinematográficos, creando una atmósfera de fantasía donde personajes exagerados dan vida a una crítica mordaz sobre la vanidad y la búsqueda obsesiva de estatus.

La calidad de este montaje viene avalada por un recorrido excepcional en los principales certámenes de teatro. En 2025, la obra fue seleccionada para el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y se alzó con la victoria en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Además, su proyección ha traspasado fronteras, siendo finalista en festivales de Italia, Colombia y México.

La trama sigue a Madelón y Cathos, dos jóvenes que llegan a París en busca de glamour y romance. Autodenominadas «las Preciosas», su prioridad absoluta es el reconocimiento en plataformas digitales y la apariencia, una superficialidad que las convierte en el blanco perfecto para la venganza de dos pretendientes rechazados que urdirán un plan para dejarlas en evidencia.

Reparto y entradas

El elenco está encabezado por Allende García, Estefanía Botella, Adrián Rico, Gabriela Torres y Roberto Rodríguez, contando además con la participación en pantallas de Paco Peraile y Jaime Contreras.

La representación está recomendada para un público a partir de 12 años. Las entradas tienen un precio de 10 € para adultos y 7,5 € para menores de 16 años.

Los interesados pueden adquirirlas a través de la web culturaarroyo.sacatuentrada.es, en la Casa de Cultura en sus horarios habituales, o el mismo día de la función en la Casa de la Música.