Arroyo Teatro sube el telón con el clásico infantil ‘La Bella Durmiente’: esta es la fecha

La Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) inaugura su temporada de teatro 2026 el próximo sábado 31 de enero con el clásico infantil ‘La Bella Durmiente, el musical de tus recuerdos’, a cargo de la compañía Trencadís Producciones. Se trata de un espectáculo lleno de ritmo y diversión, que acompañará al relato de una de las historias de amor más bellas de los cuentos tradicionales. Una aventura de príncipes, princesas, hechiceras, hadas, dragones y muchos más personajes.

La versión del conocido cuento se enmarca dentro de la historia personal y familiar de la abuela Aurora. Todo empieza cuando esta descubre que su memoria tiene los días contados y decide poner a salvo sus recuerdos a través de su nieta Alba. Juntas, descubrirán la importancia que tiene para la familia el cuento de siempre, que se convertirá en el pretexto para establecer esa conexión intergeneracional. La fantasía, el ritmo y los grandes números musicales son los aliados perfectos para contar una historia que combina, a partes iguales, sensibilidad y diversión.

El elenco artístico lo componen los actores Mar Babuglia, Yasmina Sanz, Adrián Romero, Vanessa Gil y Ángel Crespo bajo la dirección de José Tomás Cháfer y la dirección musical de Vanessa Gil y Carlos Mansa.

El espectáculo está recomendado para espectadores a partir de 3 años y el precio de las entradas es 10 euros adulto y 7,50 euros infantil. La venta de tickets será en la web culturaarroyo.sacatuentrada.es y en la Casa de Cultura, de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas y 16 a 21.30 horas y los sábados, de 10 a 14 horas.