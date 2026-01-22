Regresa Arroyo es Teatro con 13 espectáculos, conciertos y musicales únicos: ideales para los más pequeños

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda sigue apostando por la cultura y los mejores espectáculos en este recién estrenado año 2026 y La Casa de la Música y el Teatro va a estrenar, el próximo 31 de enero, la programación del ciclo Arroyo es Teatro.

Una propuesta muy completa y variada que va a incluir un total de 13 obras teatrales, musicales y conciertos en el primer trimestre del año.

Un calendario que está compuesto por obras que están promovidas por el consistorio de Arroyo de la Encomienda e incluidas en el programa en colaboración con la Junta de Castilla y León, en concreto con la Consejería de Cultura.

Arroyo es Teatro regresará el sábado, 31 de enero, con La Bella Durmiente. El musical de tus recuerdos. La compañía Trencadis Producciones presenta un espectáculo lleno de ritmo y diversión, que acompañará al relato de una de las historias de amor más bellas de los cuentos tradicionales. Una aventura de príncipes, princesas, hechiceras, hadas, dragones y muchos más personajes.

La comedia Las preciosas ridículas llega a la Casa de la Música el sábado 7 de febrero. La obra de Molière se adapta al siglo XXI con una crítica a la superficialidad y el impacto de las redes sociales. En esta versión moderna, Madelón y Cathos están obsesionados con su imagen pública y la validación en línea.

Visualmente, la dirección de Marcos Altuve mezcla teatralidad y cine, inspirada en Tim Burton, con personajes exagerados y una atmósfera de fantasía.

El Carnaval también tiene su espacio en la programación de este primer semestre. Así, el sábado 14 (19:30 horas) se celebrará el XXVIII Concurso de Chirigotas de Arroyo de la Encomienda, con entrada libre hasta completar aforo; un evento imprescindible, presentado por Ácida Lis, que contará además con la actuación especial de la chirigota gaditana Habemus Papa. Y el domingo será el día de los más pequeños, que podrán disfrutar del musical infantil. La gran aventura del Pollo Pepe, con las entradas a un precio especial de 5 euros.

Otra comedia llega el sábado 21 de febrero de la mano de Mic Producciones Goteras. Toni (Fernando Albizu - Álvaro Quintana) es un joven dramaturgo con un futuro prometedor, que una noche percibe unas goteras en su techo. Lo que debería ser un simple accidente doméstico, se acaba transformando en el momento más importante de su vida, cuando descubre que su vecino es él mismo treinta años más tarde.

Las cosas en el futuro no parecen haber ido como Toni se imaginaba y las dos réplicas intentarán modificar aquello que ha fallado en el presente, para conseguir así el mejor futuro posible.

A partir de los diálogos y los juegos escenográficos, la obra pretende viajar a través del tiempo, mientras intenta reflexionar sobre el significado de hacerse mayor, la lucha entre las expectativas y la cruda realidad y el valor del éxito. Y todo sin perder de vista la comedia.

Febrero se despide con el espectáculo de títeres La Gota aventurera. El sábado 28, los más pequeños podrán acompañar a esta gota en su viaje poético y divertido a través de ríos, mares, océanos y por supuesto, el cielo y las nubes.

Aventuras, canciones, adivinanzas, emociones y risas jalonan este viaje tan especial que también pretende inculcar a los niños y niñas la importancia del agua en la vida.

Un marzo musical

El mes de marzo será eminentemente musical. El sábado 7, la Asociación Líricos Bohemios presentará la zarzuela Gigantes y Cabezudos, con entrada libre hasta completar el aforo.

El sábado 14, visitarán el escenario arroyano unos personajes muy conocidos entre los más pequeños: Caperucita valiente y el Lobo vegetariano. Ferro teatro hace su propia versión musical de un clásico con una Caperucita ganadora del premio a la persona más valiente de su pueblo, tanto que decidió enfrentarse al Lobo Loberto, el más fiero de la comarca pero que guardaba un inesperado secreto.

Marzo se despide con el Encuentro de Bandas de Semana Santa. Una tarde de con olor a incienso, jazmín y flores con la actuación de la Banda Sinfónica de Arroyo, la Banda de las Tres Caídas de Toro, entre otras.

El sábado 11 de abril, ‘Arroyo es Teatro’ acercará la figura de Carlo Acutis, el conocido como el influencer de Dios. El musical Original, el paso de Carlo relata los tres últimos días de la vida de Carlo Acutis, el primer santo ‘millennial’, al que se conoce como “el patrón de la web” por el uso que hizo de ella para ayudar a los demás y difundir su verdadera pasión: la Eucaristía.

En la obra se abordan temas como el amor a los pobres, la enfermedad, el noviazgo, el amor, la juventud, las catequesis a los niños, la familia, la esperanza, los amigos, la resurrección, la muerte… En total participan unas 140 personas, adolescentes, jóvenes y adultos que forman parte de la vida pastoral de sus parroquias.

El sábado 18 llega Donde mueren las palabras, una obra escrita y dirigida por Ángel Caballero que cuenta con un elenco de jóvenes actores como Alejandro Vergara, Iván Montes o Daniel Arias, conocidos por su participación en exitosas series.

Esta comedia trata temas como la salud mental, la tolerancia, el respeto y la aceptación. En palabras de su autor, "habla del dolor silencioso que produce la depresión, con la que tanta gente convive sin ser consciente de la magnitud de esa enfermedad implacable. Pero, también, del poder redentor, sanador, de un abrazo.

Y apuesta, eso sí, por un mensaje positivo y optimista, de esperanza. Y por la risa, ante todo. La risa que cura, nunca la que hiere..."

La programación infantil se despide el sábado 25 de abril con La Biblioteca Encantada. Se trata de una divertida comedia con temas cantados en directo que busca la iniciación poética de los más pequeños y su entrada en el maravilloso mundo de la lectura. Junto al alocado fantasma de la biblioteca exploraremos la poética de grandes maestros de la mano de alguno de los personajes más divertidos de la literatura universal.

El broche a la programación del primer semestre lo pondrá la danza con la actuación el del Joven Ballet de la Escuela Municipal de Arroyo. El sábado 16 de mayo con entrada libre hasta completar aforo, las jóvenes bailarinas suben al escenario su propuesta Impulso, un sueño en el que fusionarán los diferentes estilos de danza.

La venta de entradas se puede realizar a través de la web y en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y 16.00 a 21.30 y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.