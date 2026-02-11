Un cura socialista, una mujer casada y un amor imposible: el escritor leonés Juan Carlos García presenta su nueva novela

El escritor leonés Juan Carlos García (Vega de Magaz, 1958) no es un autor cualquiera: es un veterano curtido en las entrañas de la televisión que, tras más de tres décadas construyendo historias para la pantalla, decidió dar el salto a la literatura y demostrar que aún tenía mucho que contar. Lo que empezó como un desafío personal se ha convertido en una carrera literaria fulgurante: en menos de tres años ha publicado cuatro obras marcadas por una voz propia, libre y sin miedo a tocar fibras incómodas. Este lunes, en el Ateneo de Madrid, presentó su novela más ambiciosa y perturbadora hasta la fecha: 'El velo carmesí: los pecados de Celeste', publicada en julio de 2025.

Durante su dilatada trayectoria, García ha trabajado como freelance, en productoras de televisión y también en el área de medios audiovisuales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); hasta que en 1989 se incorporó a la plantilla de Antena 3 Televisión, empresa para la que trabajó más de 33 años. Tiene diversos reconocimientos y premios a su labor profesional como creativo publicitario y guionista.

Cuando se aproximaba la hora de su jubilación, este leonés decidió dar el salto a la literatura y el 13 de marzo de 2023, justo el día de su 65 cumpleaños, publicó su primera novela 'La groupie'. A esta le siguieron, en 2024, 'El productor: asalto a la tele' y el libro de relatos 'Homonías y femenías' y, en julio de 2025, su última obra, 'El velo carmesí: los pecados de Celeste'.

El escritor leonés atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para explicar las claves de su nueva novela, que alberga como tema central el amor prohibido entre una mujer y un sacerdote en un país ficticio ubicado en la Centroamérica de los años 90 donde, según destaca el autor, "la Iglesia ejerce un poder central".

El amor "provoca un tsunami"

"Yo he situado allí a dos personajes: un arquitecto, Alan, y su mujer, Celeste, que es la protagonista de la novela. Van a vivir allí cuatro años por la remodelación de un puerto y ella se enamora de un cura muy carismático, Argento. Este sacerdote es un personaje inaccesible y el amor como tema universal provoca un tsunami porque socialmente no es aceptado ni tampoco, lógicamente, por su marido", detalla.

García detalla que ella lucha "contra dos instituciones milenarias: el matrimonio y la Iglesia Católica". "El tema central es el amor y lo que provoca alrededor de las personas cuando socialmente te dicen que te has enamorado de la persona equivocada", señala.

Y apunta que lo que sucede en la novela es que Celeste "está todo el tiempo intentando empatizar y conseguir el amor de Argento y no puede porque este hombre tiene unas fuertes convicciones morales y es de una fe inquebrantable".

El autor asegura que Argento es un sacerdote socialista de la Teología de la Liberación, "con un compromiso muy fuerte con la justicia social y el apoyo a los pobres" que considera que "es más importante la misión de Dios que la misión mundana" y señala que eso "es muy complicado para Celeste".

El escritor Juan Carlos García con su novela 'El velo carmesí: los pecados de Celeste'

"Es un truco literario en el que yo pongo a una persona frágil y le pongo palos en las ruedas todo el tiempo, es una lucha por conseguir el amor de Argento. No se parece en nada a otras historias en las que los curas se enamoran de seglares y hay una crítica social a la Iglesia, esta es la historia de Celeste y tiene un enfoque totalmente original y diferente", afirma.

Una "sacudida emocional"

El escritor leonés señala a EL ESPAÑOL de Castilla y León que su intención es provocar en los lectores "una sacudida emocional y que les interpele la conciencia".

"Celeste, que es la persona con la que el lector debe empatizar, es una persona que cree que el amor es un sentimiento muy puro y para ella no está haciendo ningún pecado ni nada malo, pero para Argento, todo eso es deplorable, entonces el lector tiene que discernir. La conciencia es algo muy personal, depende de lo que cada uno haya vivido, y es el lector el que tiene que poner líneas rojas y puede empatizar con Celeste o Argento en función de su propia moralidad o conciencia", apunta.

Cartel de la presentación de la novela en el Ateneo de Madrid

En lo que se refiere al proceso de creación de la obra, García asegura que "lo más difícil cuando uno empieza a escribir una novela es intentar centrar el tema".

Entre amor y pecado

"Yo me plantee que tenía que hacer algo sobre el amor porque el amor siempre provoca un tsunami alrededor, la idea básica es si amar es pecado, quién decide donde termina el amor y empieza el pecado. Ese conflicto que hay entre tú como persona individual y la sociedad como ente que te castiga cuando te dice que amas a quien no debes. La situación es de conflicto todo el tiempo, la novela es conflicto", afirma.

El autor hace hincapié en que sus novelas "son muy distintas todas unas de otras" y detalla que está preparando una nueva obra literaria que cuenta con trasfondo en el mundo del arte. "Es casi un thriller y no tiene nada que ver con esta, estoy experimentando distintas opciones literarias también para no aburrirme", apunta.

García destaca que la presentación de este lunes en el Ateneo de Madrid ha sido un momento muy especial. "La presentación siempre es un día de puesta de largo, un día festivo, ves a un montón de amigos y me gustan mucho las presentaciones, por eso hago varias a lo largo del año en distintos lugares", apunta. 'El velo carmesí', una impactante novela en la que no es la Iglesia ni el matrimonio los que juzgan a Celeste: es el lector quien debe decidir si ese amor prohibido merece redención… o condena.