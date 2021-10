Conoce la programación del FACYL para este miércoles, con teatro, música y una clase magistral

Cristiana Morganti representa a Jessica and Me

Esta jornada de miércoles, el Festival de las Artes de Castilla y León, FACYL, sigue con su programación. Así, el plato fuerte llega con Cristiana Morganti que representa a Jessica and Me. ¿Quieres que baile o quieres que hable? Detrás de esta pregunta, que Cristiana Morganti lanza a su público, está la clave para entender Jessica and Me. Será a las 2.45 horas, en el Teatro Liceo.

En esta pieza, la veterana solista del Pina Bausch Tanztheater de Wuppertal, ha llegado a un momento crucial en su desarrollo profesional y finalmente se toma un tiempo para reflexionar sobre sí misma, su relación con su cuerpo y con el arte de la danza. Pregunta qué significa «estar en el escenario» y examina la distinción entre «el otro» y «el yo» que el teatro crea inevitablemente.

La respuesta es una especie de autorretrato contado a dos voces, la del yo interior (Me) y la de su alter-ego (Jessica), en la que, con picante ironía, Cristiana revela el viaje vital de una bailarina dentro y fuera del escenario, usando un mosaico de gestos, sombras, músculos, tenaces agallas y gentil irreverencia, recuerdos pasados y visiones del futuro.

Taller Tydal Cycles con Hara Alonso

La jornada comienza a las 10.30 horas, en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, con todas las entradas agotadas, a cargo de Tidal Cycles. Un lenguaje para componer secuencias de sonidos, notas y parámetros de forma polifónica, poli rítmica o generativa.

Incluye una notación simple y flexible para crear secuencias rítmicas y una extensa biblioteca de funciones de paterns para combinarlas y transformarlas. Esto permite crear rápidamente patrones complejos a partir de elementos simples. Es un programa de código abierto diseñado en Haskell que emplea Supercollider para la generación de sonido. También es posible enviar salidas Open Sound Control (OSC) o MIDI.

Tidal es una herramienta que permite crear todas las estéticas musicales, es posible componer desde techno minimal a arte sonoro, mezclar sonidos de instrumentos acústicos, crear texturas o música ambiental.

A quién va dirigido:

A cualquier persona interesada en el mundo de la creación musical, Tidal es un programa sencillo y accesible para personas que no hayan trabajado con música electrónica con anterioridad.

Cada participante tiene de traer sus propios auriculares y su ordenador con el programa instalado. Toda la información de cómo instalarlo aquí. Tarjetas de sonido y micrófonos son recomendables pero no imprescindibles.

Jesús Prieto de Pedro + Marta Peirano

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, en la Sala de Exposiciones San Eloy, llega el turno para uno de los más reconocidos especialistas en Derecho de la Cultura del mundo, Jesús Prieto de Pedro. Y de una periodista especializada en cultura libre, Marta Peirano.

Autómatas, seguridad y privacidad, derechos en Internet y criptografía para periodistas conversarán sobre el complejo y apremiante panorama que supone la indeterminación de los derechos que deben asistirnos a tod@s en el medio digital. Y cómo este, a su vez, condiciona y afecta a la cultura y a las intrínsecas relaciones entre uno y otra, en ¿ausencia? de unos derechos claros y definidos. Esta conversación tendrá lugar en la Sala de Exposiciones San Eloy.

