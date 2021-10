El FACYL 2021 arranca el martes en Salamanca con una treintena de actividades y 70 artistas

Este martes 5 de octubre arranca en Salamanca la nueva edición del Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León-FACYL 2021, que se celebrará durante toda la semana, hasta el domingo, a través de un amplio programa con una treintena de actividades y la participación de 70 artistas en ocho espacios de la ciudad.

En la presente edición, FACYL recupera la presencialidad, con una programación que se celebrará de manera presencial y segura; y, de igual forma, FACYL 2021 vuelve a recuperar sus principales esencias, con un programa rico, transversal y atento a lo que ocurre en el mundo, “a través de una importante colaboración y participación nacional e internacional, con representantes de la creación contemporánea y el mundo de la cultura de 10 países y cinco comunidades autónomas”, según anunció el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, en la presentación del Festival.

De esta forma, FACYL 2021 presenta una “intensa programación” en la que “la espiritualidad de las tradiciones” se encuentra con la creación más contemporánea con artistas de prestigio nacional e internacional. Una programación “capaz de sorprender y de transformar la visión del mundo para provocar emociones y encuentros entre innovación y herencia”.

Para ello, este año el Festival ha sido comisariado por Cristina de Silva, artista multimedia codirectora de la plataforma LEV (Laboratorio de Electrónica Visual); Juana Escudero, mediadora cultural y subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio y Deportes y Ocio de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); y Teresa Lasheras, directora de artes escénicas y música en el Museo Universidad de Navarra, bajo la coordinación artística de Jorge Fernández León.

Artistas internacionales

La programación de FACYL 2021 cuenta con artistas a nivel nacional como Alessandro Serra, uno de los directores “más personales” de la escena italiana, que traslada el Macbeth de Shakespeare a la lengua y la cultura sarda, y lo presenta interpretado sólo por hombres “a la más pura tradición isabelina” en el espectáculo ‘Macbettu’; la bailarina y coreógrafa italiana Cristiana Morganti nos presenta su último montaje ‘Jessica and me’; los griegos Euripides Laskaridis&Osmosis proponen ‘Relic’, un espectáculo “sorprendente” que aborda temas como el ridículo o la transformación; el grupo vocal francés A Filetta propone un concierto en la Catedral de Salamanca, “vocal, polifónico, desafiante, audaz y contemporáneo, que bebe de una poderosa tradición oral”; el pianista y compositor francés Chassol propone ‘Ludi’, una película musical inspirada en la novela de Hermann Hesse ‘The Glass Bead Game’ que articula voces, música, sonidos e imágenes sobre nuevos objetos audiovisuales; y, finalmente, la última creación de Arkadi Zaides (Bielorrusia/Israel/Francia), ‘Necropolis’, que plantea cuestiones éticas con respecto a las trágicas muertes de refugiados y migrantes que perdieron la vida en un intento por llegar a Europa,

Entre los artistas nacionales presentes en FACYL 2021 destacan “grandes nombres” como el asturiano Rodrigo Cuevas, “punta de lanza del electrocuplé, sex symbol de la copla y artista total”, que, dirigido por Fernando Carmena, presenta su propuesta ‘Barbián: Zarzuela Cabaret’; los catalanes Maria Arnal i Marcel Bagés presentarán su último y “aplaudido” trabajo discográfico, ‘Clamor’, “pop mutante en los límites de la emoción que habla de nuestra infinita capacidad de transformación para afrontar los retos de un planeta”. Desde el País Vasco llegará Iban Urizar con su proyecto ‘Amorante’, “una de las sorpresas más gratas y emocionantes de los últimos tiempos”, una colección de canciones que han supuesto la “sobresaliente” puesta de largo de su proyecto y que ahora da un paso al frente y se alinea con ese “refrescante frente de artistas dispuestos a despojarse de prejuicios y sacar del armario la tradición musical”.

En representación de la Comunidad, FACYL contará con la pianista y compositora leonesa Hara Alonso que para este concierto colabora con la artista visual Alba G. Corral, conocida por sus actuaciones audiovisuales en vivo en las que integra codificación y el dibujo en tiempo real. Y, por último, la propuesta ‘Light Years Away’ de la artista visual Edurne Rubio, que fusiona performances, videos, proyectos sonoros para crear situaciones en las que “se produce una tensión entre lo que se ve y lo que no, entre la percepción del presente y la memoria o la imaginación”.

‘Proyecto Híbrido’

FACYL 2021 contará con ‘ArsElectronica’ de Linz como primer festival invitado, uno de los festivales más influyentes de creación contemporánea del mundo. Bajo el nombre de Exposición ‘Proyecto Híbrido’ programará todos los días del Festival, ininterrumpidamente de 11.00 a 22.00 horas en la Sala San Eloy, una exhibición de “la mejor creación digital internacional, acompañada de otra amplia selección de la mejor animación electrónica internacional”. Una exhibición de 70 minutos de lo mejor de la creación digital internacional, seleccionada por el equipo del centro, que se proyectará hasta siete veces al día a las 11. 12.15, 13.30, 14.45, 18, 19.30 y 20.45 horas.

Además, en la Sala Tres se podrá disfrutar de una proyección compuesta de una selección de los últimos premios Ars Electronica, denominada ‘Teatro Electrónico’ y una sección de las creaciones jóvenes menores de 19 años denominada ‘Animación Joven’, con cuatro proyecciones diarias a las 11, 13.30, 16 y 19.30 horas.

Como una producción exclusiva para FACYL, se podrá seguir la historia del centro cultural austriaco y del festival global a través de cinco sesiones de diálogo con sus protagonistas directos. La emisión diaria de las conversaciones será a las 18.30 horas en la Sala Tres y además podrán seguirse vía streaming a través del Canal FACYL.La programación de las conversaciones de ‘Ars Electronica’ será ‘Impact of a Festival on a City’/El impacto de un Festival en una ciudad, con Gerfried Stocker, Director Ars Electronica el martes 5 a las 18.30; ‘S+T+ARTS - Regional Connection’/S+T+ARTS- Conexión regional. Veronika Liebl. Ars Electronica, el miércoles 6 a las 18.30 horas; ‘Curatingfor and with a City. Ars Electronica Festival 2021’/Comisariando por y para una ciudad. Festival Ars Electronica 2021. Laura Welzenbach. Ars Electronica el jueves 7 a las 18.30 horas; Interview/Entrevista. Group Laokoon: Cosim a Terrasse, Moritz Riesewieck/Hans Block el viernes 8 a las 18.30 horas; e Interview/Entrevista Sonja Groiss/Anna Kaufmann, el sábado 9 a las 18.30 horas.

Conversaciones, masterclass y talleres

FACYL organiza 12 conversaciones, masterclass y talleres dentro de su programación para la presente edición. Cinco conversaciones con reputados nombres de la escena cultural que podrán seguirse tanto por streaming como de manera presencial en la Sala San Eloy, previa inscripción.

Juan Luis Arsuaga, Yayo Herrero y Brenda Chávez conversarán sobre el papel que tiene la cultura, la ciencia y la tecnología para construir una sociedad sostenible; Jesús Prieto y Marta Peirano descubrirán la indeterminación de derechos en el entorno digital; Rodrigo Cuevas y Juana Escudero enseñarán como la tradición, la memoria y el mundo rural son una fuente inagotable de creación e innovación; Mario García de Castro, Carlos Alberto Scolari y Mari Luz Congosto conversarán sobre el nuevo ecosistema de la información y el posible fin de los medios tradicionales y qué papel tendrá la cultura en este proceso de transformación. Finalmente los artistas Alba G. Corral y Daniel Canogar pondrán a disposición del público su conocimiento sobre la creación y programación de códigos creativos.

Además, siguiendo con el objetivo de crear una comunidad cultural activa y fomentar los encuentros a través del ‘Canal FACYL’, se irá incorporando al Canal FACYL la participación de destacadas figuras a nivel comunicativo, como el sociólogo Richard Sennet,el arquitecto Pablo Sendra, la cocinera Elena Lucas o Carlo Petrini, padre del movimiento SlowFood, entre otros.

Completa la programación de esta edición master clases y talleres a cargo de los artistas Hara Alonso, que impartirá un taller sobre Tidal Cycles, un lenguaje para componer secuencias de sonidos, notas y parámetros de forma polifónica, polirítmica o generativa; y Edurne Rubio, que nos hablará sobre su trabajo a través de cómo construir una narración colectiva con el fin de reflexionar sobre contextos sociales y políticos a partir de historias individuales y relativas a lo cotidiano. Y las cinco conversaciones que se podrán seguir, vía streaming, dentro de la programación de ‘Ars Electronica’.

Por toda la ciudad

FACYL 2021 tendrá presencia en ocho espacios de la ciudad como el Teatro Liceo, el Palacio de Congresos de Castilla y León, el Teatro Juan del Enzina, el CAEM, el Huerto de Calixto y Melibea, la Sala de Exposiciones San Eloy, el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y la Catedral de Salamanca.

El festival, está organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Fundación Caja Duero y Unicaja Banco, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, la Diócesis de Salamanca y el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Además, FACYL se ha incorporado recientemente a la ‘European Festivals Association’, EFA, que ha estado uniendo distinguidos festivales de música, danza, teatro y artes multidisciplinares de Europa y todo el mundo durante 70 años.

