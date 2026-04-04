Los tramos de carretera más peligrosos de Castilla y León: accidentes y víctimas por provincias

Los bomberos durante la intervención en un accidente Bomberos de la Diputación de Zamora

España cuenta en la actualidad con la red de vías de gran capacidad más extensa de toda la Unión Europea.

Según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el país dispone de 17.691 kilómetros de autopistas y autovías, una cifra que encabeza un sistema viario total de 165.832 kilómetros.

Sin embargo, este despliegue de infraestructuras contrasta con la persistencia de tramos críticos de siniestralidad que, en el último quinquenio, han concentrado miles de víctimas en puntos muy localizados de la geografía nacional.

La gestión de esta inmensa red recae sobre diferentes administraciones con un impacto muy desigual en el tráfico diario.

La Administración Central tutela 26.525 kilómetros que, a pesar de representar una sexta parte del total, soportan más del 53% de la circulación del país.

Por su parte, las Comunidades Autónomas gestionan 71.374 kilómetros con un peso del 41,9% del tráfico, mientras que las Diputaciones y Cabildos se encargan de los restantes 67.934 kilómetros, por los que apenas transita el 5,1% de los vehículos.

En cuanto a la seguridad, el estudio de la AEA arroja una conclusión agridulce: el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado se ha mantenido estable en un valor de 8,2 durante el periodo 2020-2024, repitiendo la cifra del quinquenio anterior.

No obstante, el informe pone el foco en la existencia de tramos donde el riesgo se dispara de manera alarmante. En concreto, se han identificado 295 kilómetros de la red estatal donde se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, la mayoría de carácter leve.

La identificación de estos tramos más peligrosos se basa en una metodología que localiza segmentos de un kilómetro donde el índice de peligrosidad es igual o superior a 82. Esto supone que en estos puntos negros la probabilidad de sufrir un accidente es, al menos, diez veces superior a la media nacional.

Carreteras más peligrosas de CyL por provincias

Ávila

El gran foco de riesgo en la provincia abulense se concentra en la carretera N-502, con tres puntos negros muy cercanos entre sí: los kilómetros 55, 60 y 66. El más grave de ellos es el kilómetro 60, donde se han producido 5 accidentes con 5 víctimas. A esta vía se suma la N-110 en su kilómetro 335, con 4 accidentes y 5 heridos o fallecidos.

Burgos

La vía más problemática es la N-120, que acumula cuatro tramos peligrosos en los kilómetros 122, 130, 134 y 163. Destaca también la N-623 en dos puntos clave: el kilómetro 19 y, muy especialmente, el kilómetro 49, cuyo Índice de Peligrosidad (IPM) se dispara hasta 231,7 tras registrar 4 accidentes y 6 víctimas.

El listado burgalés lo cierra la N-629 en el kilómetro 24 (5 accidentes y 5 víctimas).

León

Es la provincia con mayor dispersión de puntos críticos. La N-621 es la carretera más castigada con cuatro tramos en los kilómetros 83, 84, 118 y 120 (el km 118 tiene el IPM más alto de la comunidad: 451,3).

Le sigue de cerca la N-625 con tres tramos en los kilómetros 92, 93 y 127. Además, presentan un alto riesgo la N-120 en los kilómetros 242 y 255; la N-6 en los kilómetros 334 y 357; y la N-536, cuyo kilómetro 0 es un punto de alta siniestralidad física con 7 accidentes y 8 víctimas.

Palencia

La siniestralidad palentina está monopolizada casi en su totalidad por una sola carretera: la N-611. A lo largo de esta vía se identifican seis puntos negros exactos en los kilómetros 17, 45, 46, 65, 110 y 111. El único tramo peligroso fuera de este eje es el kilómetro 197 de la N-120.

Salamanca

El riesgo se reparte entre dos arterias principales. Por un lado, la N-620 presenta peligrosidad en los kilómetros 215 y 244 (este último con un IPM muy elevado de 304,8). Por otro lado, el eje de la Ruta de la Plata, la N-630, concentra tramos críticos en los kilómetros 358 y 373, a los que hay que sumar la variante N-630a en el kilómetro 409.

Segovia

Aunque solo tiene dos tramos en la lista, alberga el punto más grave por acumulación de víctimas de toda la región. Se trata de la N-110 en el kilómetro 208, donde 8 accidentes han dejado 22 víctimas. El otro punto conflictivo se encuentra en la variante N-110a a la altura del kilómetro 97, con 3 accidentes y 4 víctimas.

Soria

La provincia soriana registra dos puntos negros muy específicos y con poco tráfico. El primero está en la N-110 en el kilómetro 69 (5 accidentes y 6 víctimas). El segundo se sitúa en la N-2 en el kilómetro 164, que presenta un índice de peligrosidad altísimo (260,1) al haber registrado un accidente con víctima pese a que por allí circulan menos de 200 vehículos al día.

Valladolid

Los puntos negros vallisoletanos se agrupan en pares a lo largo de dos carreteras. En la N-601, el peligro se concentra en los kilómetros 196 y 200, ambos con idéntico índice de peligrosidad y balance (2 accidentes y 2 víctimas cada uno). La otra vía afectada es la N-620, con tramos de riesgo en los kilómetros 184 y 190.

Zamora

La N-525 es, indiscutiblemente, la carretera más peligrosa de la provincia, acumulando cinco tramos negros en los kilómetros 50, 52, 57, 84 y 113. El km 113 tiene un IPM extremo de 371,1, mientras que el km 52 destaca por su siniestralidad física (3 accidentes y 7 víctimas). Completa la lista zamorana la N-122 en su kilómetro 527, un punto delicado con 3 accidentes y 9 víctimas.