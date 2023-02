Zapatero, Doctor Honoris Causa de la Universidad de León: "Todos los gobiernos deben contar más con las universidades"

La Universidad de León ha investido hoy al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero como Doctor Honoris Causa de la institución. La propuesta fue formulada por el rector Juan Francisco García Marín y aprobada en reunión del Consejo de Gobierno en noviembre de 2022, ha cristalizado este lunes en un acto celebrado en el Aula Magna San Isidoro, del Edificio de Rectorado.

Zapatero ha defendido la importancia de la universidad como institución: "Un país es lo que son sus universidades", ha aseverado. En este sentido, Zapatero considera que si éstas "trabajan, investigan y se proyectan internacionalmente", como a su parecer hace la ULE, España tiene "garantizado" su futuro.

Zapatero considera "fundamental" la internacionalización de las universidades para que se abran al mundo y colaboren con otros centros de investigación. El expresidente ha asegurado que el gran reto de la Universidad del siglo XXI es hacerla más universal y "más global que en cualquier momento de la historia".

El que fuera presidente de España ha defendido que todos los gobiernos, tanto a nivel regional como nacional, deben contar más con las universidades para el desarrollo de cada comunidad. El exdirigente socialista también ha subrayado su "más profunda gratitud" por el reconocimiento que le han otorgado, y ha deslizado que para él supone una de las mayores satisfacciones "tanto su vida política como personal”. En este sentido, resaltó que su "lealtad" con la ULE es "intensa y para siempre", asegurando que siempre estará dispuesto a apoyarla en lo que sea preciso.

En el acto, acompañado del rector de la universidad, Zapatero ha defendido lo mucho que cree en el progreso y el conocimiento: "Algunos lo traducen como optimismo, pero radica en el carácter global de la ciencia hoy, que es muy tranquilizador" ha subrayado Rodríguez Zapatero. En este sentido, ha celebrado la vacuna frente al COVID-19 en un tiempo récord: "Si ha existido una vacuna en un tiempo récord es porque hay una colaboración científica".

Zapatero, apegado emocionalmente a la ULE

El expresidente está apegado emocionalmente a la ULE, facultad por la que se licenció en derecho en 1982 y posteriormente fue profesor de Derecho Constitucional, y ha reconocido recibir el homenaje con "nostalgia y emoción".

Zapatero ha asegurado que su experiencia en la ULE le ha marcado, como ha recordado hoy, asegurando que los conocimientos adquiridos en su paso por la facultad los aplicó más tarde en "muchas de las cosas llevadas a cabo" en su tarea como presidente del Gobierno. En este sentido, ha destado las más de cuatro décadas de historia de la ULE, un tiempo en el que, a su parecer, la institución académica "ha proyectado investigación y docencia fuera de las fronteras".

Zapatero ostentó el cargo de Secretario General de las Juventudes Socialistas de León y la Secretaría General de la Federación Socialista Leonesa, para la que fue elegido en 1988, por lo que su carrera política está marcada por esta tierra y lo que ha vivido en ella, como ha afirmado este lunes.

El quinto presidente del Gobierno de la Democracia ha defendido los tres principio básicos que rigen su vida y su carrera. El primero que ha destacado es la lealtad: "Nos libera de los espejismos y nos da estabilidad en la vida", ha expresado. El segundo es el amor al conocimiento, es decir, el saber y la ciencia. Por último, Zapatero ha defendido la generosidad.

"Siempre que me ha ido bien en la vida cuando he procurado ser generoso", ha apuntado, dejando entrever una autocrítica al decir: "Si de algo tengo dudas es de cuando pude no serlo tanto".

Falta de mujeres

La ausencia de mujeres como doctoras Honoris Causa es evidente, por lo que el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, ha asegurado hoy que se compromete a incorporar alguna mujer al cuadro de Honoris Causa de la institución antes de que abandone el rectorado.

Marín ha detallado que todos los doctores son propuestos por miembros de la institución, como ha sucedido con Rodríguez Zapatero. "A lo largo de este año las va a haber porque ya hay alguna propuesta, pero a veces es complicado en este sentido", ha puntualizado.

Con la incorporación de José Luis Rodríguez Zapatero, que constituyó el primer Ejecutivo paritario entre hombres y mujeres de la historia de España, el cuadro de doctores Honoris Causa de la ULE alcanza 54 personas. El veterinario leonés Juan José Badiola se convertirá en el número 55, aunque todavía no se ha fijado la fecha de su investidura.

Sigue los temas que te interesan