Javier Maroto carga la responsabilidad de un adelanto electoral en Castilla y León a Mañueco

El portavoz del Grupo Popular en el Senado y senador por Castilla y León, Javier Maroto, sostiene que la convocatoria electoral en Castilla y León "depende, y solo depende", del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, según recoge Ical de una entrevista que publica hoy Diario de Castilla y León-El Mundo.

"La decisión sobre la convocatoria electoral depende, y solo depende, de Alfonso Fernández Mañueco y él ha dejado claro que solo tomará esa decisión en función de si se están cumpliendo las expectativas del interés en el conjunto de Castilla y León. Hasta donde yo puedo llegar, respaldo al 100 por 100 la decisión que tome Alfonso Fernández Mañueco como presidente y candidato a las elecciones, por supuesto", afirma.

Asimismo, Maroto deja entrever que el PP va a utilizar el método de la madrileña Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones: comunismo o libertad, o aquí, en Castilla y León, comunismo o estabilidad. De esta forma, el 'popular' fía que el pacto de gobierno con Ciudadanos en la Comunidad pueda cumplirse a la "estabilidad" de la que habla Mañueco.

Mantiene sus criticas a Verónica Casado

También, el senador carga contra el socialista Luis Tudanca "por no querer molestar a Sánchez", y contra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, por permitir que "maltrate a Valladolid", y se mantiene en las críticas a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por su gestión. "Sobre este asunto di mi opinión sincera y muy clara. Lo dicho, dicho está. Lo que dije, lo mantengo, pero no voy a insistir sobre el tema especialmente claro en esa ocasión. No me retracto", afirma.

Sigue los temas que te interesan