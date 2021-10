Las palabras que hicieron estallar la trifulca en las Cortes entre dos procuradores

Noticias relacionadas Alta tensión en las Cortes con dos procuradores a punto de llegar a las manos

El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales y las reacciones se han sucedido en cascada. Una acalorada discusión entre los procuradores en las Cortes de Castilla y León Pedro González Reglero (PSOE) y Alberto Castro Cañibano (PP) tras la Comisión de Empleo e Industria llegaba casi a las manos en pleno parlamento autonómico.

El propio vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea era quién hacía público el momento del enfrentamiento verbal y pedía responsabilidades al Partido Socialista por la actitud de Pedro González Reglero asegurando que "un parlamentario no puede abalanzarse sobre otro como si estuviera en una pelea de taberna". Pero el vídeo publicado por Igea no tenía sonido y no se pudo escuchar cuáles fueron las palabras que desataron esta trifulca tras la Comisión de Empleo, presidida por la consejera del ramo, Ana Carlota Amigo, que había dado cuenta del informe de evaluación del I Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León.

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha hablado con uno de los protagonistas de las imágenes: el procurador zamorano Alberto Castro, que se muestra "sumamente avergonzado" por lo ocurrido. El que también fuera delegado territorial de la Junta en Zamora relata que, generalmente, la Comisión de Empleo e Industria suele ser especialmente tensa cada vez que se celebra, pero que la del lunes "se fue de madre de forma inconcebible". Castro explica que el procurador socialista "llevaba toda la Comisión llamándonos ladrones" (en referencia al Partido Popular), ya que durante el debate se formularon varias preguntas sobre la conocida como trama eólica y que implicaba a altos cargos de la Junta de Castilla y León. Así, al término de la Comisión y tras lo que el procurador zamorano califica de una actitud "extremadamente maleducada" por parte de Pedro González Reglero "en todas las reuniones", el propio Alberto Castro alzaba la voz para pedir que se cumpliera el reglamento de comportamiento, "porque estamos dando una imagen de vergüenza". A lo que el procurador por Valladolid le espetaba "vergüenza dais vosotros que sois unos ladrones", según recuerda Castro. Ante esa acusación, el procurador soriano Jesús Ángel Peregrina respondía al socialista con un "habló de puta la tacones". En ese momento, Alberto Castro no sabe si es que Pedro González Reglero "escuchó mal" y por eso se lanzó hacia su compañero popular, "y a mí simplemente me pilló en medio porque estaba pidiendo que se cumpliera el reglamento". El zamorano cree que el procurador socialista "en ningún momento tuvo intención de agredir" a Jesús Ángel Peregrina, pero "pierde los nervios habitualmente y el lunes reaccionó así".

"Me da vergüenza que lo vean mis hijos"

El procurador zamorano remarca que esta trifulca "no deja de ser una anécdota", pero espera que sirva para rebajar la tensión que se vive en la Comisión de Empleo ahora que se ha hecho viral. Alberto Castro relata que este intercambio de insultos "es la imagen general" de estas sesiones y "lo de Pedro no es casual porque se pasa todas las sesiones insultando". De ahí los gestos del zamorano durante el vídeo. El procurador popular explica que pide "a todos" el cumplimiento del reglamento de las Comisiones "y lo decía como autocrítica para todos, porque podemos llevarnos la contraria pero no insultarnos". Alberto Castro explica que la reunión acabó "como un gallinero" y, aunque alaba que el procurador socialista haya reconocido sus palabras, acusa a su partido de "normalizar" su actitud durante estas comisiones.

Para Castro estos comportamientos "son de una chabacanería que no se puede permitir en las Cortes donde estamos representando a los ciudadanos". De hecho, el zamorano explica que su hijo de 18 años le había acompañado en alguna sesión anterior y "me ha dado vergüenza que me preguntara al terminar si estas sesiones siempre eran así".

