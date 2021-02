Sofía Suescun: "Mi sueño es adoptar un negrito. Ayudar como con los animales"

La historia se repite. Hace ya más de tres años, Gloria Camila y Kiko Jiménez eran acusados de racistas por decir en Supervivientes que querían formar "la parejita" con "una niña propia y un negrito adoptado".

Pues bien, curiosamente la actual pareja de Kiko, Sofía Suescun, ha repetido casi las mismas palabras que la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano durante una de sus intervenciones en Ya es mediodía.

Todo sucedía mientras en el programa trataban la noticia del falso positivo de Anabel Pantoja un día antes en Sálvame y los comentarios en redes sobre su incipiente barriga.

"A mí me gustaría adoptar algún negrito. Es como mi sueño. Igual que los animales, crearlos no, sino ayudarlos. Me encanta", dijo Suescun sin ser consciente de lo que estaba diciendo.

"Tiene mucho amor en el pecho", llegó a decir Miguel Ángel Nicolás, sorprendido por las desafortunadas palabras que acababa de pronunciar su compañera.

Como ya publicamos hace unos días, Telecinco ha decidido premiar al Fresh, la parte de corazón de Ya es mediodía, con quince minutos más gracias a sus datos de audiencias.

Tay y como se aprecian en los datos, el programa tiene una curva completamente ascendente en su última media hora, comenzando la sección de corazón en un 11,8% y 1.242.000 espectadores, hasta rozar el 14% en sus últimos minutos, con casi 1.800.000 espectadores. Por tanto, el programa, durante esta sección, atrapa a alrededor de 600.000 espectadores y mejora su cuota en más de 3 puntos.