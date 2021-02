'Love is in the air': Dónde ver la serie turca de Telecinco online, gratis y en castellano

La única razón de Eda para no marcharse, en el nuevo capítulo de 'Love is in the air'

La comedia romántica turca Love is in the air ha irrumpido con fuerza en la parrilla de Telecinco hasta ocupar durante algunas semanas hasta tres noches: lunes, martes y miércoles.

Sin embargo, debido a que la cadena de Mediaset España está consumiendo demasiados capítulos a la semana, desde la semana del 15 de febrero ha decidido introducir cambios y emitir nuevos episodios sólo en las noches de martes y miércoles.

Pero, además, Telecinco ha decidido recortar las horas de emisión y, en vez de emitir nuevos capítulos a partir de las 22:00 horas, lo hará a partir de las 22:45 horas tras un nuevo especial de La isla de las Tentaciones bautizado como Hay más imágenes.

Ya el miércoles 17, la emisión de Love is in the air será igual que la semana pasada y emitirá nuevos capítulos de 22 a 01:15 horas. Según la programación facilitada a los medios, la cadena emitirá desde el capítulo 36 al 38.

De todas formas, para los que no pueden verlo por cuestión de horarios, hay que destacar que la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se puede ver gratis en Internet gracias a la plataforma Mitele, que tiene dos modalidades: una de pago (Mitele PLUS) y una gratuita, que sólo requiere estar registrado con un correo electrónico y una contraseña.

Así, con la suscripción gratuita se podrá ver todos los episodios que ya se han emitido en Telecinco. No obstante, si el espectador quiere adelantarse a las emisiones, entonces sí deberá pagar una cuota mensual de 4 euros. Así, podrán disfrutar el contenido sin publicidad y tendrán la opción de descargarlo.

¿Cuándo alcanzará Telecinco la emisión de Turquía?

En su país de origen, actualmente FOX TV emite un nuevo capítulo de Love is in the air cada sábado a las 20:00 horas, siendo el episodio 32 el próximo en ver la luz esta semana.

Por tanto, si Telecinco no realiza ningún cambio de parrilla más adelante y sigue emitiendo 5 capítulos a la semana, tardaría unas 12 semanas en alcanzar el último episodio emitido hasta la fecha en Turquía.

Claro, hay que tener también en cuenta que la emisión en Turquía, salvo cancelación, no va a parar. Por tanto, en esas 12 semanas, la emisión original ya se habrá colocado en el capítulo 44.

