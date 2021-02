Muere Paquillo Gogó, uno de los personajes más queridos de '¡Ahora caigo!'

Buen viaje, compañero.

Allí donde estés, seguro que te has llevado tu ritmo y tu buen humor.

Te recordaremos con cariño.



Bon viatge, amic.

Allà on siguis segur que t’has emportat el teu ritme i bon humor.

Et recordarem amb estima. pic.twitter.com/s1kbIrMuV8