Javier Ruiz denuncia que ha recibido amenazas de muerte por criticar a los youtubers 'fugados'

La polémica por la marcha de numerosos youtubers españoles a Andorra ha generado un tenso debate público sobre la evasión de impuestos y la actitud egoísta de estas personalidades de Internet. Uno de los más críticos ha sido el periodista Javier Ruiz, quien ha desvelado en Ya es mediodía que ha recibido amenazas por su postura: "Mienten, roban e insultan a los que no piensan igual que ellos", ha aseverado.

El colaborador asegura que, desde que su debate con el youtuber Wall Street Wolverine el pasado viernes en Cuatro al día, no ha parado de recibir mensajes amenazantes: "Desde que pasó eso yo he tenido amenazas, insultos, desprecios, tonos que son absolutamente injustificables de chicos que en muchas ocasiones son menores de edad. Esto no se resuelve así. Y luego, para colmo envenenan el agua y dicen cosas que son mentiras".

Ruiz ha sido tajante a la hora de denunciar que estas personas se basan en argumentos falsos y ponen a quienes los critican en el punto de mira para desviar el asunto: "Están mintiendo en Internet, difaman a los que no pensamos igual que ellos y nos están poniendo una diana en el pecho para que haya gente que hoy me dice 'Sé dónde vives, ándate con ojo'".

Javier Ruiz ha denunciado que está recibiendo amenazas en las redes. Mediaset

"Si yo tuviera 15 o 17 años me pensaría a quién seguir y qué discurso quiero tener yo de mayor, esto es un comportamiento intolerable", asevera el periodista, que no ha rebajado su tono contra estos populares personajes de la Red que, según él, no son tan famosos: "Tienen los mismos seguidores que mi hermano pequeño". Por ello, el colaborador ha insistido en que "manipulan, mienten y atacan a los periodistas" porque buscan "nutrir su popularidad a nuestra costa".

Ruiz ha concluido su discurso con un mensaje directo para los youtubers que mantienen que España les roba a través del sistema fiscal: "Háztelo mirar, si con los impuestos te están robando, háztelo mirar". Y es que el periodista defiende que estos jóvenes ganan lo suficiente como para vivir holgadamente toda su vida a la vez que contribuyen al Estado de bienestar español, una postura que también ha apoyado públicamente el youtuber Ibai Llanos o incluso el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Tenso cara a cara

Javier Ruiz desmintió los planteamientos de Wolverine en 'Cuatro al día'. Mediaset

El motivo por el que Javier Ruiz está en la diana de los internautas es el tenso debate que mantuvo el pasado viernes 29 de enero en Cuatro al día con el youtuber Wall Street Wolverine, uno de los que ha decidido marcharse a Andorra para pagar menos impuestos.

Wolverine ponía como ejemplo el sistema fiscal de Dinamarca para pedir que en España se deje de "perseguir a las rentas altas", ante lo que Ruiz respondía tajante con datos: "La presión fiscal de Dinamarca es del 46,9%, mucho más alta que en España. Lo que a ti te molesta es que nuestro Estado no sea solidario. Pues bien, te doy un dato: los 35.000 millones de euros que nos ha costado pagar la sanidad pública ahora y otros 5000 destinados al paro. Creo que no manejas bien los datos de los que hablas"

"La libertad para ti es que pagues menos impuestos", proseguía el colaborador. "Tú pagarás menos, pero gente que cobra menos que tú, tendrá que pagar más". Un planteamiento ante el que el joven respondía: "Con lo que gano y me ahorro, les traeré a vivir aquí y hasta les compraré una casa".