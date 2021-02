‘Maestros de la costura’: El rapapolvo de Caprile a Álvaro, el segundo expulsado

La segunda entrega de Maestros de la costura, emitida este lunes, comenzó con un homenaje al diseñador madrileño Jesús del Pozo, fallecido en 2011. Una prueba en la que la cantante y actriz Ana Belén acudió como invitada, y en la que los aprendices debían confeccionar, por parejas, un modelo basado en las creaciones de del Pozo.

Pronto todos los participantes tuvieron un compañero, salvo Álvaro, que cosió solo (si bien, durante un rato, contó con la ayuda de la propia Ana Belén, que le forró unos botones). La prenda de Álvaro, una falda, fue la peor valorada por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, los jueces del formato.

“No te he visto moverte” le protestó Caprile. Álvaro explicaba entonces que prefería hacerlo solo que junto a Fermín, uno de los compañeros con los que se lleva mejor. “A lo mejor me he equivocado”, reconocía el concursante.

Caprile endurecía su tono entonces. “Yo quiero saber qué te pasa. Porque desde que has llegado a nuestro taller estoy deseando ver a ese boxeador que sube al ring con energía, con fuerza, para vencer a sus contrincantes”.

Álvaro se justificaba, diciendo que tenía fuerza, pero que igual no ha logrado el resultado esperado. “No te he visto moverte, no te he visto activo, me dan ganas de hacerte así y decir reacciona, Álvaro”, insistía el juez. Palomo Spain añadía que le faltaba mostrar “la pasión y la alegría”.

En la prueba de exteriores, los once participantes visitaron el espectáculo Puy du Fou en Toledo, y se enfrentaron a una prueba por equipos en la que tenían que confeccionar una réplica del traje del rey Alfonso VI y de su caballero real, así como de la vestimenta de sus caballos.

El resultado de la misma fue desastroso. “Los dos equipos vais a la prueba de expulsión, y quiero seáis conscientes de lo que esto implica y de lo triste que estamos los tres. La primera vez en la historia de Maestros de la Costura en la que los dos equipos vais a expulsión dos semanas seguidas” reprochaba Caprile muy serio. “No os tomáis en serio las pruebas de equipo. Quiero que os dejéis la piel, y eso no lo estamos viendo”, añadía.

💥 Caprile, María y Palomo deciden que LOS DOS EQUIPOS vayan a la prueba de eliminación #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/bBqL0BtnTR — Maestros De La Costura (@MaestrosCostura) February 1, 2021

A pesar de esto, los jueces permitieron que cada equipo salvase a uno de sus aprendices, elegido de forma unánime. El naranja delegó esa decisión en Nani, su capitana, que optó por salvarse a sí misma (algo que no sentó bien a alguno de sus compañeros, como Mily).

En el equipo verde, capitaneado por Ancor, se dijo de salvar a Fermín, al que veían como el más débil. Sin embargo, al ser preguntado, Gabriel se mostraba en contra de la decisión, y señalaba que hubiese preferido a Ana o al propio Ancor como salvado. Como había diversidad de opiniones y no había unanimidad, los jueces mandaron a todos los aprendices del equipo verde a eliminación.

Como en la primera prueba Álvaro cosió solo, el programa le dio un poder especial: podía cambiar el mandil negro de un compañero que se jugaba la eliminación por uno blanco, que solo tenía Nani. Así, salvó a Fermín y Nani bajó al taller.

La prueba a la que se enfrentaron consistía en mezclar la tradición con lo moderno, confeccionando en 90 minutos una prenda actual utilizando materiales de un salón, tales como los tapetes, los manteles, las mantas o las fundas de los cojines.

Álvaro entonces se decantó por hacer unas bermudas, del estilo a las que se suele hacer como boxeador. Durante su confección, Caprile le dio un toque, diciéndole que el tiro de la prenda parecía “el peñón de Gibraltar”. “Le pones mucha ilusión, pero lo veo raro” le indicaba Paco Clavel, el invitado de la prueba.

El resultado no fue mucho mejor, y finalmente, Álvaro se convirtió en el segundo expulsado, al ser el peor valorado. “Este pantalón es muy mejorable desde muchos puntos de vista, quedarse moneando porque te sobra tiempo” le dijeron. “Has evolucionado bien, te arriesgas, pero tu prenda es muy floja, y en esta edición el nivel es muy alto” le decía Caprile, al despedirlo del concurso, en el que ya solo quedan diez aprendices.