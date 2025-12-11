'La Revuelta', obligada a aclarar lo que dijo sobre el VIH: "Es un tema de salud pública y hay que decirlo con firmeza"

El pasado miércoles, Eduardo Casanova y María León visitaban La Revuelta para presentar Silencio, una miniserie disponible en Movistar Plus+ desde el 1 de diciembre y que realiza un curioso paralelismo entre la Peste Negra del siglo XIV y la pandemia del VIH de finales del XX.

En su entrevista con David Broncano, director y actriz quisieron dejar claro que, en el VIH, "indetectable es igual a intransmisible". "Todo el mundo con VIH en España es indetectable. No puede transmitir el virus de ninguna de las maneras. Si no se dice esto mucho, se crea un silencio y un estigma muy peligroso por miedo y rechazo".

Sin embargo, la cuenta de X del programa de La 1 no replicó el mensaje con toda la información, lo que generó malestar en los espectadores, que incluso incluyeron una nota aclaratoria en el post.

Y es que no es correcto afirmar que "todo el mundo con VIH en España es indetectable" ni que, por tanto, nadie con VIH en España pueda transmitir el virus porque aún hay personas sin diagnóstico o sin tratamiento.

Este miércoles, 10 de diciembre, La Revuelta decidió puntualizar la información con Jara Llenas-García, vicepresidenta de Seisida y médica adjunta en enfermedades infecciosas y medicina interna del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

"Hay que hacer una puntualización", recordó el presentador de TVE, antes de dar paso a Jordi Hurtado, añadiendo en tono de broma: "Y no es por algo que haya dicho Grison". Así, la doctora entró en plató para hablar de "un tema de salud pública y que hay que decirlo con firmeza".

"Agradecemos que Eduardo sacase el tema. Él es director y dijo cosas que necesitan puntualizaciones", comentó Llenas-García. "Dijo que indetectable es igual a intransmisible y eso es así. Es un mensaje indiscutible, científicamente demostrado".

Es decir, está comprobado que "en las personas con VIH que toman tratamiento, la cantidad de virus que tienen en la sangre es tan bajita que cuando les hacemos los análisis no lo detectamos". "Son indetectables. Se han hecho un montón de estudios con parejas", sostuvo la sanitaria.

Jara recordó que pacientes, cuando les comunicaban la noticia, "lloraban de liberación". A diferencia de lo que sucedía en los años ochenta y noventa, hoy en día existen tratamientos eficaces contra el VIH para evitar que se desarrolle el sida, la última fase de la enfermedad.

Una experta matiza las explicaciones de 'La Revuelta' sobre el VIH. RTVE

"Si consiguiésemos que todo el mundo fuera diagnosticado, que se pusiesen en tratamiento y que todo el mundo estuviese indetectable, acabaríamos con la epidemia", aseguró Jara.

Y justo ahí está el matiz que quiso remarcar La Revuelta. "Lamentablemente, en España, el año pasado hubo 3340 casos de VIH. ¿Por qué? La mayoría de esa gente no está diagnosticada, no estaba en tratamiento y, por lo tanto, no era indetectable", explicó Llenas-García.

Por ello, "tenemos que normalizar hacernos la prueba del VIH todas las personas que seamos sexualmente activas o lo hemos sido".