La pasión de Juan por el amor a sus 81 años: “Soy muy espléndido, los abrazos y los besos me gustan mucho”

En el amor no hay edad. Ni cabe duda ni debe caber. Pero en el corazón de Juan, conductor de autobús de Badajoz de 81 años, caben muchas cosas.

“En el amor soy muy espléndido. Me gusta besar, darle la enhorabuena a la mujer y en particular, abrazos y besos me gustan mucho”, ha explicado el pacense en First Dates.

No se sabe a qué se refiere con lo de dar la enhorabuena (¿o sí?), pero el ex conductor ha contado una anécdota que demuestra que es todo un hombre de acción.

“En un viaje en el que iba de conductor, la guía y yo nos enamoramos”, ha confesado. Desde luego, hasta en la carretera puede encontrar el amor.

Juan tiene claro cuáles son sus límites. “Mi última pareja acabó por su mal genio, además no era muy cariñosa y yo sí”, ha relatado el pacense. ¿Podrá encontrar Juan una mujer que no tenga mal genio? Bueno, digamos que en First Dates saben cómo buscar las parejas ideales.

La cita de Juan era la fuengiroleña Nieves, de 76 años y cuidadora jubilada. ¿Cómo se define Nieves? En efecto: “Yo soy de genio, me cabreo mucho”, ha revelado la malagueña. Lo más curioso de todo es que su carácter no ha sido lo que ha desatado el final de este rendez-vous.

Nieves, malagueña de 76 años en 'First dates' Mediaset

Ella, de entrada, lo veía físicamente bien. Él le ha detallado que necesita el amor y cosas bonitas. Ahora bien, más de 400 kilómetros se interponen entre ellos. “Para mí la distancia no es problema, me gusta conducir. Tengo coche pero ahora está en el taller”, ha matizado el de Badajoz.

Juan le ha dejado patente a Nieves que es una persona tranquila, cariñosa y que le gusta llegar a casa y dar un besito y un abrazo.

Ella, eso sí, ha lanzado una advertencia. “Es más difícil aguantarse uno a otro. Somos mayores y tenemos mal genio a estas edades”. Juan insistía: “Soy muy cariñoso”.

El galanteo del pacense ha hecho mella en la mujer. “Me gusta de él lo cariñoso que es y su forma de expresarse”, ha desvelado Nieves.

Parece que la compatibilidad de caracteres es evidente, pero nubes negras se acercan desde el horizonte. “Ten en cuenta la distancia”, apuntaba Nieves.

Nieves y Juan en su cita en 'First dates' Mediaset

“Me encanta conducir. Pero tenía el coche aparcado en mi puerta, y uno que no tenía el freno de mano echado me ha hecho polvo el coche”, ha subrayado Juan.

Además, el coche de sustitución con el que contaba el de Badajoz parece no venir incluido con su nuevo seguro.

El mal genio que según la misma Nieves tiene parece no haber perjudicado la cita. Los ademanes de caballero de él parecen haber llegado a tener influencia en ella. Pero Málaga y Badajoz están muy lejos. Y sin coche, parece complicado.

“Yo tendría una segunda cita con ella, pero es la distancia que nos separa. No la tendría”, ha decidido Juan al final. Nieves tampoco. Pero a problemas, soluciones: “Opino igual que él, pero podemos ser amigos y llamarnos por teléfono”.