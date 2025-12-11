Escucha los adelantos de las canciones del Benidorm Fest 2026: las dos claves que tienes que tener en cuenta

Este jueves, 11 de diciembre, RTVE ha compartido los primeros 30 segundos de las canciones del Benidorm Fest 2026. La cadena pública quiere dejar con la miel en los labios a los seguidores del certamen alicantino antes de publicar las canciones completas el próximo 18 de diciembre.

Es la primera vez que la Corporación decide lanzar adelantos del certamen en sus cinco años de historia. Unas pinceladas que ya hacen ver que habrá una interesante mezcla de estilos y sonidos en el Palau de L'Illa en febrero.

En el vídeo recopilatorio, están disponibles 17 de los 18 'snippets', pues falta el de Dora y Marlon Collins. Fuentes del ente explican a BLUPER que el adelanto no les ha llegado a tiempo, si bien ha sido publicado a eso de las 12:00 horas en un post compartido entre la cuenta de los candidatos y la del Benidorm Fest.

Además, según ha podido saber este periódico, son los propios artistas los que han seleccionado los 30 segundos. De ahí que de algunas candidaturas se escuche explícitamente el estribillo y de otras solo se intuyan los primeros compases.

A continuación, puedes escuchar los adelantos de las canciones de Asha, Atyat, Dani J, Dora y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, KU Minerva, Luna Ki, Julia Medina y María León, Mayo, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, Tony Grox y LUCYCALYS.

"La hoja de ruta no ha cambiado"

El Benidorm Fest 2026 va revelando sus cartas en la primera edición del concurso no está ligada a Eurovisión. El pasado jueves, RTVE confirmaba su retirada por la participación de Israel, en un contexto de "genocidio en Gaza" e "incumplimiento sistemático" de las reglas por parte del estado de Oriente Medio.

Tras oficializarse el adiós a Eurovisión, José Pablo López, presidente de la Corporación, puso por delante que "el compromiso con el Benidorm Fest sigue intacto" y que la pública "redoblará los esfuerzos".

Esa apuesta total pasa por varias mejoras que ha incorporado la pública a uno de sus formatos estrella, que se celebrará el 10, 12 (semifinales) y 14 de febrero (gran final) de 2026.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. RTVE

Por ejemplo, el incentivo económico para los artistas (100.000 euros para el ganador y 50.000 para el autor del tema) o el fichaje como director artístico de Sergio Jaén, creador de la escenografía con la que Austria se alzó con la victoria este año.

O el mismo fichaje de Jesús Vázquez como presentador de la cita, tras 35 años ligado a Mediaset España. Le acompañarán Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.

"La hoja de ruta no ha cambiado y la quinta edición del Benidorm Fest será la más potente a nivel visual", señalaba César Vallejo, director del Benidorm Fest, en declaraciones a BLUPER.