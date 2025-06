Una señora pone patas arriba 'La Revuelta': pide a Broncano suprimir una de las preguntas clásicas de la escaleta

Cada día, en los primeros minutos de La Revuelta, el público cobra especial protagonismo, con David Broncano y sus colaboradores interactuando con los asistentes. Este martes, 24 de junio, fue Remedios, una señora de 85 años, la que se hizo con el show por completo.

La extremeña afirmó que tenía reuma, por lo que no haría sus aportaciones desde la bañera, sino que subiría al escenario del teatro Príncipe de Gran Vía directamente. "Quiero subir a darte un regalo y a hacerte unas preguntas", avanzó.

Broncano bajó a ayudarla a cruzar las escaleras y pronto se dio cuenta de que la mujer iba algo cargada: "Remedios ha subido con un bastón, un micrófono y un chorizo". "El chorizo es de Extremadura, ibérico. Él [Broncano] se lo merece todo", explicó la entrevistada.

Remedios aseguró que nunca había visto el programa de Televisión Española hasta que se produjo lo que ella denominó "la pelea". "La discusión con este... ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Es que tengo muchos años y la memoria se me va".

"Para lo que quieres", bromeó David, al comprobar que se refería a Pablo Motos y al día en que el presentador de La 1 estalló por quedarse sin invitado, acusando a El Hormiguero de "robarle" al piloto Jorge Martín. "Cuando pasó eso dije: 'Voy a ver quién es este chico'. Y me ha encantado", aseguraba la señora.

¿Será este el final de las Preguntas Clásicas? Si a Remedios le van a suponer un disgusto, a tomar por culo. #LaRevuelta pic.twitter.com/J2aGG0VOjP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 24, 2025

Acto seguido, Remedios se arrancó con sus peticiones. O, mejor dicho, quejas. "La última pregunta que haces a los invitados no me gusta". "¿La del dinero o la otra?", quiso saber el conductor del formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa.

"La del dinero la puedes hacer cuando quieras. La otra. ¿Sabes qué hago cuando la oigo? Me voy a la cocina. Con lo graciosos que sois, es una horterada. ¿A quién le importa si la gente tarda tres o tarda cuatro?", expresó la señora.

"¿Nunca has visto la respuesta? Entonces, te perdemos de audiencia, ¿no?", lamentó Broncano. "Sí, porque me voy a cenar", aseguró Remedios, que propuso la alternativa de hacer un chiste en su lugar. Y sus deseos fueron órdenes. "Hoy, en tu honor, no la voy a hacer porque no quiero que te vayas", prometió el cómico jiennense.

Más avanzada la conversación, la señora no dudó en alabar a Silvia Alonso, la pareja de Broncano. "Te voy a decir una cosa, vaya novia que tienes". "Es muy guapa, ¿eh? Tengo mucha suerte. No sé cómo ha pasado", reconocía el comunicador, antes de despedir a Remedios: "Hasta los 100 años te guardamos aquí el sitio".