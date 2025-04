Javier de Hoyos, a lágrima viva en 'D Corazón' por el mensaje de una amiga: "Me apoyó cuando sufrí bullying en el colegio"

Javier de Hoyos ha vivido un momento de lo más emotivo en D Corazón. El colaborador está deseando ya que llegue el estreno de La familia de la tele, previsto para el 22 de abril. Eso sí, seguirá ligado al magacín matinal de los fines de semana. Es más, el programa de Anne Igartiburu ha mostrado el mensaje de una amiga del comunicador, provocando que éste llorase de emoción.

D Corazón se ha hecho eco de la rueda de prensa de La familia de la tele, celebrada el pasado martes 8 de abril. De Hoyos hablaba sobre cómo había vivido ese momento, dejando comentarios entrañables a María Patiño, quien será una de las presentadoras de este nuevo magacín junto con Inés Hernand, Aitor Albizua y con Belén Esteban como copresentadora.

“María [Patiño] estaba muy emocionada. Está viendo que se le está dando su espacio”, expresaba el contertulio. Anne Igartiburu señalaba que a la expresentadora de Socialité no se le había reconocido lo suficiente su labor. “Sí, coincido. Es fundamental [dicho reconocimiento] porque lo vive todo con mucha intensidad”, compartía De Hoyos.

Fue entonces, cuando el equipo de D Corazón mostraba un vídeo en el que reconocía el talento del comunicador. “Has sido una parte fundamental para que esto salga adelante”, compartía Igartiburu. “Tienes un criterio muy chulo y cercano”, le decía la conductora, provocando que Javier de Hoyos se emocionase.

Ya en el vídeo, que mostraban fragmentos de las exclusivas que ha lanzado en sus perfiles en redes sociales, el colaborador intentaba contener las lágrimas. Visiblemente emocionado, daba las gracias al magacín matinal de los fines de semana por “esas palabras tan bonitas”.

Javier de Hoyos llorando en 'D Corazón'.

Pero la guinda que ha hecho que De Hoyos se rompiese del todo ha sido el mensaje de apoyo de Jessica, amiga suya desde la infancia. “Te mando un beso grandísimo. Sabes que te quiero mogollón. Sé que siempre has dicho que soy tu ángel de la guarda, pero creo que no eres consciente hasta qué punto fuiste tú el mío”, expresaba, provocando que el colaborador no pudiera reprimir el llanto.

“Siempre has sido mi luz en mi oscuridad, a lo largo de mi vida. Siempre vas a ser una persona especial y súper importante para mí, porque no hay amigo más maravilloso que tú. Creo que hay gente que no es consciente del tesoro que eres. Espero que haya más personas que se den cuenta de eso”, concluía.

Javier de Hoyos secándose las lágrimas en 'D Corazón'.

Con las emociones a flor de piel, De Hoyos ha querido explicar en el plató el motivo por el que dice que Jessica es su “ángel de la guarda”. “Lo es porque sufrí bullying en la infancia. Me gustaría darte las gracias por ser mi amiga. Ojalá que aquellos que sufran acoso escolar tengan a una Jessica en su vida”, manifestaba en medio de las lágrimas.

“Porque la gente que es distinta, en el cole parece que todo debe ser de una determinada manera. Pero si te sales de ello, lo sufres. A mí me llamaban marica, chapas, me subían la mochila por arriba. Odiaba ir al colegio”, explicaba.

Anne Igartiburu abrazando a Javier de Hoyos en 'D Corazón'.

“De repente, Jessica apareció en mi vida y era la persona que me defendía de todos. Gracias por todo. A todos los que nos estáis viendo, si veis a alguien al que le hacen bullying, sed la Jessica de su vida. A mí me hizo cambiar completamente el tener que ir a clase”, concluía, mientras Anne Igartiburu le abrazaba.

Javier de Hoyos, además, confirmaba que seguirá como tertuliano en D Corazón, a pesar de tener la labor de subdirector de La familia de la tele. “Claro, puedes tener más familias”, apostillaba Marina Bernal.