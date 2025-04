Juan del Val no se muerde la lengua sobre el crowdfunding de Pablo Iglesias: "Que cada uno done lo que quiera"

Uno de los temas que Pablo Motos puso sobre la mesa de la tertulia de los jueves de El Hormiguero fue el crowdfunding que ha puesto en marcha el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para ampliar Garibaldi, la taberna ubicada en Lavapiés de la que es socio

"El país está muy raro. Ahora mismo Pablo Iglesias está pidiendo dinero porque quiere un bar más grande", deslizó el presentador, a lo que Cristina Pardo y Tamara Falcó soltaron al unísono: "¡Es para combatir el fascismo! ¡Tiene una razón!". "¡Desde el bar!", se escuchaba a Nuria Roca.

Motos explicó a continuación que el exdirigente de Podemos "quiere recaudar 146.000 euros para llevar a un local mayor su taberna para combatir el fascismo". "Yo me quiero ir a Maldivas para combatir el fascismo y si me podéis dar vuestro dinero os lo agradezco", añadió irónico el de Requena.

"Y aquí viene el giro. Si mandas 25 euros te mandan un correo electrónico. Si donas 50 euros te mandan una foto de los socios saludando", proseguía Motos sin poder contener la risa. "Si donas 150, un vídeo. Y si donas 250, te envían una canción. Que yo voy a mandar 250 porque quiero que me la envíen".

"¡Una canción cantada por Pablo Iglesias", añadió Nuria, a lo que Motos dijo: "Entiendo que no será Inteligencia Artificial". Cristina Pardo fue la primera en ponerse seria: "Lo que más me chirría de esto es que ellos que vinieron para representar a las clases más bajas, al final, las están esquilmando. Les piden para el canal de YouTube, para el bar... Me choca que esté tirando todo el rato de las donaciones".

Cristina Pardo, en 'El Hormiguero' este jueves.

"¿Sabes por qué te choca?", preguntó con sorna Juan del Val para responderse: "¡Porque no tienes sensibilidad para combatir el fascismo!". "Yo no simpatizo con el que timan. Que cada uno done lo que quiera. Si tú crees que este señor va a ampliar el bar para combatir el fascismo, pues allá tú. Dona los 250 euros y ponte muy contento cuando Pablo Iglesias te mande una canción", empezó diciendo el escritor. "No lo entiendo. Les tenía que timar más".

"A mí lo que me llama la atención es que la gente que va a aportar ese dinero se está creyendo que desde su taberna va a combatir el fascismo", añadió Nuria Roca. "Los políticos están acostumbrados a lanzar mensajes creyendo que los de en frente o quienes lo compran son retrasados". "Ya ha recaudado 16.000 euros", dijo su marido.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

"Por regla general, conviene tener el negocio que puedes mantener", espetó Cristina, a lo que Motos señaló: "El resto de los empresarios se meten en un negocio, en un préstamo, si les va bien, les va bien, y si les va mal, arruinan a la familia y se acabó. Esta es una manera de negocios nueva".

Fue entonces cuando Tamara Falcó indicó que el crowdfunding se lleva mucho en EEUU. "Esto es Lavapiés, no Wisconsin", dijo Cristina a lo que Nuria agregó: "Ni está en un garaje creando Apples. Estamos hablando de la ampliación de un bar para servir bocadillos de calamares".

Cierra la semana @El_Hormiguero en @antena3com con PLENO de victorias



🐜 LÍDER a 2.8 puntos de la segunda opción con un 15.2% de share y 1.999.000 espectadores



🐜 Programa de entretenimiento + visto



🐜 Más de 4.4 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/1ffHzI370A — Dos30' (@Dos30TV) April 11, 2025

El Hormiguero, por cierto, cerró otra semana con pleno de victorias frente a La Revuelta. El programa de Antena 3 marcó un 15,2 de share (1.999.000 espectadores) con Miguel Bosé, mientras que el de Broncano firmó en La 1 un 12,1% (1.583.000) tras recibir a Leire Martínez y Feliciano López.