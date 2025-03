Montoya colapsa y amenaza con abandonar 'Supervivientes': "Yo no hago nada más aquí, me voy a mi casa"

José Carlos Montoya se ha vuelto a marcar una huida, esta vez en Supervivientes 2025. O, al menos, lo ha intentado. Harto de que se sacasen a relucir de nuevo sus devaneos con Anita Williams en La isla de las tentaciones, el sevillano amenazó con abandonar el reality de supervivencia.

Todo empezó este jueves, 27 de marzo, en la palapa. Laura Cuevas aseguró que Montoya y Williams se habían dado un beso a escondidas de las cámaras. Concretamente, "el segundo día de estar aquí". En principio, los protagonistas lo desmintieron con firmeza, pero más tarde ella lo confirmaba.

El de Utrera se cansó de ser la comidilla de esta reunión, tildándola de puro "chismorreo". "Yo he estado meditando toda la noche, porque sabía que este tema iba a salir. Tenía dos opciones: decir la verdad o mentir", reconocía la que fue concursante de Tentaciones.

Y, entre reproches y acusaciones, con Cuevas azuzando la discusión, Montoya decidió irse corriendo de la palapa. "O me separan o me voy a mi casa. Yo no estoy para esto. Yo he venido a curarme, esto no es necesario. Me voy de aquí, por favor. Me ha vuelto a fallar. Yo no hago nada más aquí, me voy a mi casa", advirtió, entre lágrimas.

José Carlos acababa regresando y, algo más calmado, afirmó que la actitud de Anita y Laura le parecía "súper ruin": "El amor se puede perder, pero quedaba la persona. Podrá ganar muchas pruebas, pero me va a perder como persona. Me siento muy decepcionado".

"¿Qué quieres conseguir con esto? Te he dado picos cuando te los tenía que dar y cuando no, siempre escuchando a mi corazón. Ahora inventarse un beso... Me parece muy ruin", remarcaba el andaluz, pero su exnovia insistía en que no mentía "desde los 17 años": "Y mucho menos voy a mentir con algo tan insignificante como un pico. No sé por qué no lo quiere aceptar".

Más tarde, era Anita la que salía de la palapa llorando, y Makoke corría a consolarla. "Estate tranquila. Pobre, está todo el día así. Lo estabas haciendo súper bien, te estabas conteniendo, estaba súper orgullosa de ti. Respira, no entres al trapo", le rogó la colaboradora televisiva.

Finalmente, con la mediación de Jorge Javier Vázquez desde plató y con la de Laura Madrueño desde Honduras, hubo entendimiento. "Esto es lo que pasa en Honduras, ahora nos llevamos bien. ¿Intentamos volver a cuando nos llevábamos bien? ¿Intentamos volver al 'tal como éramos'?", propuso el presentador de Telecinco, y ellos aceptaron, fundiéndose en un intenso abrazo.