La lucha de Paula Cisneros llega a su fin: este es el cáncer que ha acabado con la vida de la joven de 16 años

La influencer Paula Cisneros ha fallecido con 16 años por un sarcoma. Así lo ha comunicado su hermana Sara Cisneros, también influencer, este lunes por la noche. La joven cacereña ha estado luchando un año contra el cáncer. Y tanto su hermana como ella han visibilizado esta enfermedad a través de sus redes sociales.

La influencer, con Síndrome de Down, tenía más de 600.000 seguidores en Instagram y 2,3 millones en TikTok. Su hermana Sara comunicó su fallecimiento este lunes con el siguiente comunicado: "Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación", comenzaba el texto.



"Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo. Te amamos con todo nuestro corazón mamá, Sara, papá, Audrey y Leea y todxs los que te conocen. Nos vemos en nuestra estrella cada día". Las redes se han llenado de mensajes de apoyo a la familia.

En diciembre de 2023, Sara Cisneros anunció en sus redes sociales que su hermana pequeña sufría cáncer. "Después de muchos días ingresada, muchas pruebas, mucho dolor y mucha espera, llegaron las palabras que ojalá nunca hubiéramos tenido que escuchar", confesaba la influencer.

Paula Cisneros se adentró en Instagram con tan solo siete años y en la pandemia también se sumó a TikTok. Una de sus grandes labores en redes sociales ha sido normalizar el síndrome de Down, que supone "un solo cromosoma más", pero que cambia la visión que tiene la sociedad de las personas. Algo que Paula trató de evitar.

La unión de ambas hermanas era total. La cuenta de Paula en redes sociales, @yolopuedotodo, la llevaban entre ambas. Aunque es Sara quien se dedica profesionalmente a sus redes con sus perfiles @saracisnerosg, las cuentas de Paula en Instagram y TikTok habían alcanzado un mayor número de seguidores.

Paula y Sara Cisneros compartieron un momento inolvidable para ambas en la Nochevieja de 2022. Las dos hermanas retransmitieron las Campanadas en Canal Extremadura. La televisión pública extremeña apostó por estas dos cacereñas para dar la bienvenida al 2023.

En 2023 también cumplieron una nueva meta. Las dos hermanas desfilaron en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para L'Oreal. "Este desfile ha tenido mucha repercusión y gracias a ello muchas personas se han sentido identificadas y representadas", explicó Sara.