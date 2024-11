Jordi Évole destapa que Miguel Bosé intentó censurar tres momentos de su entrevista en laSexta: "Quitamos dos"

Abril de 2021. Cuando en España todavía se hablaba de confinamientos y pruebas de antígenos, Jordi Évole conseguía la entrevista más esperada de ese momento. El presentador catalán charló en Lo de Évole con Miguel Bosé, entonces en el centro de la polémica por sus declaraciones negacionistas de la pandemia.

Fue una charla tensa, en la que Bosé afirmó saber más que el propio entrevistador: "Yo sé más que tú, te lo puedo asegurar. Pero mucho más que tú, porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente".

Évole no daba crédito a lo que escuchaba: "¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad en este tema?". El cantante, ni corto ni perezoso, aseguró que había "un plan urdido" para que no se supiese "la verdad" del coronavirus. Pues, bien, ya en la actualidad y en mitad del desastre generado por la DANA, Bosé volvió a las andadas: se refirió al temporal como "ingeniería climática".

Este viernes, Equipo de investigación decidió retratar la controvertida figura del intérprete de Amante bandido, esa imagen que se ha construido en los últimos años a base de este tipo de comentarios. El programa de Glòria Serra contó con Jordi Évole con el fin de que hablase de aquella entrevista y de las sensaciones que le produjo.

"[Miguel Bosé] pasaba por un momento muy complicado. No tener voz para él fue muy bestia. Yo creo que eso te tiene que tener preocupado, irascible... Seguro que te afecta", reconoció el comunicador de Barcelona. Además, Jordi destapó las exigencias que hizo el artista una vez se apagaron las cámaras.

"Él nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista y quitamos dos. Había un momento con un ordenador en el que yo iba a conectar con un médico y él me pidió quitarlo. Yo le dije: 'Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en que tú dices que no te ponga a un científico y es él el que sabe y tú no", desveló Évole.

Según relata el rostro de laSexta, en ese punto era cuando el entrevistado "se mostraba más vulnerable, dejaba de tener esa seguridad al cien por cien en lo que decía". En efecto, ese momento sí que se pudo ver en la cadena verde: "Al no quitar ese momento, yo creo que fue una de las cosas que más le molestó". Jordi no detalló cuáles fueron los otros dos momentos que el espacio sí optó por suprimir.