Belén Esteban, contra ‘¡De Viernes!’ y Antonio Montero desde el nuevo ‘Sálvame’: “Qué desagradecido”

El pasado 20 de septiembre, se habló del programa Sálvame en la entrega de ¡De Viernes! que tuvo a José María Almoguera como protagonista. Se mencionó los particulares métodos que había de trabajar en el programa de La Fábrica de la Tele de Telecinco, deslizando acusaciones de manipulación, pero todo ello sin mencionar abiertamente su título. No hacía falta: a buen entendedor, pocas palabras bastaban para saber de qué se hablaba cuando, por ejemplo Terelu Campos hablaba de “ese programa”.

Sálvame, como tal, no existe desde junio de 2023. Pero su espíritu sigue vivo en Ni que fuéramos Shhh, y, por eso, hoy han querido poner ciertos puntos sobre las íes desde este magacín que se ve en el canal TEN. En especial, Belén Esteban ha sido quien ha alzado la voz, y ha disparado contra ¡De Viernes! y contra un colaborador muy concreto del formato, Antonio Montero.

María Patiño, la presentadora, puso sobre la mesa cómo se quiso señalar desde ¡De Viernes! eue el distanciamiento entre madre e hijo viene por unos audios que se emitieron en Sálvame, pero los dos lo negaron. “¿Por qué se empeñan en decir que son los audios?”, se preguntaba.

Para esto, Belén tenía respuesta: “Porque ahora les viene bien”. La que fuese ganadora de Más que baile explicó que a ella le gusta ¡De Viernes!, pero que con la última entrega “que trinaba”. Tras decir que aprecia a Santi Acosta, al que conoce desde hace años, le mandó un mensaje: “Santi, en Sálvame no se manipuló los audios. En Sálvame se cuidó a Carmen Borrego”.

Belén no pasó por alto la presencia en el plató de Antonio Montero, quien trabajó en Sálvame durante años, tanto en la versión diaria como la Deluxe, e incluso en sus festivales, y que no dio la cara por los que fueron sus compañeros. “Qué desagradecido eres, Montero. Cuando venías dos días y luego rogabas que te llevarán más”, sentenciaba.

“Humillaciones”

En su entrevista, José María Almoguera mencionó algunas “humillaciones” que su madre habría sufrido en televisión sin necesidad, y todo apuntaba a que se refería al mismo programa de La Fábrica de la Tele. Y ante eso, Belén tenía preparada una exposición.

“Todos sabíamos lo que hacíamos en Sálvame. Y sabéis lo que era: realidad, televisión, lo que la gente quería. Que lo hemos pasado mal, sí y me voy a poner yo por testigo. Yo lo he pasado mal, pero sé lo que hacía, y sé la mano que me dio de comer. Y todo lo que hice a veces fue conscientemente, y otras veces, porque me daba la gana hacerlo”, afirmaba.

Y en su queja, la madrileña también salpicó a Mediaset en general, pues durante meses se ha omitido prácticamente la existencia de Sálvame. “Pero ahora vais a echar mierda contra Sálvame. Antes no existíamos y ahora sí, para hablar cosas malas”, criticó la Esteban.