Maite Galdeano se defiende de los duros ataques de Kiko Jiménez, que abandona en directo el plató de 'De viernes'

De viernes ha vivido un nuevo episodio del culebrón Galdeano-Suescun. El plató ha logrado reunir en el mismo espacio a Maite Galdeano y a Kiko Jiménez. Aunque suegra y yerno no se han visto cara a cara, pudieron enfrentarse verbalmente a través de las distintas áreas que tiene el magacín producido por Mandarina. Aunque la exconductora de autobuses quiso tener una actitud conciliadora, el de Linares ha sido muy duro en sus ataques.

Por supuesto, esto sacó el carácter de la pamplonesa y provocó que el jienense optase por abandonar en directo el programa. Una vez más, se ha recordado cómo los preocupantes vídeos que compartió Galdeano a mediados de agosto han desatado toda esta guerra. La navarra revelaba que su hija le había echado de su propia casa y que llegó a intentar meterse de una manera que provocó que la policía actuase.

Tras ello, se ha ido revelando paulatinamente el durísimo encontronazo que llevaban viviendo madre e hija desde hace años y cómo llegó a un punto límite tras la participación de Sofía Suescun en Supervivientes: All Stars, donde quedó finalista frente a la victoria de Marta Peñate. Fueron unas duras acusaciones de su madre lo que provocó el cisma familiar.

“Me decía que lo había hecho muy mal en Supervivientes, que no debía haber ido. En ese momento me miré al espejo y me di cuenta de que no tenía por qué aguantar más eso”, expresaba entre lágrimas la propia Sofía cuando se sentó en el plató de De viernes para hablar del conflicto, en un momento en el que la exconcursante de Gran Hermano se rompió como nunca antes había mostrado en televisión.

En este nuevo episodio, Kiko Jiménez confirmaba las declaraciones de Cristian Suescun, quien reveló en el mismo programa haber sufrido malos tratos por parte de su progenitora. El navarro relató episodios violentos que había vivido en más de una ocasión con la exconductora de autobuses, revelando que su progenitora le había llegado a romper el cartílago de una oreja.

“Eso que cuenta Cristian es verdad, Maite trata con mucha violencia a su hijo, se pone nerviosa y arremete contra el que esté delante. Siempre ha tratado mal a su hijo, siempre se ha comportado como si solo Sofía fuese su hija, yo he vivido muchas veces cómo trata a su hijo y no es como una madre se comporta”, expresaba Jiménez.

Galdeano volvió a mostrar su carácter combativo. “He tomado nota de todo lo que ese señor ha dicho y sigo diciendo que esto que me están haciendo no lo pueden hacer, porque me han dejado como si de repente yo no estuviera, como si todos ellos estuvieran muertos de un día para otro. Estoy completamente incomunicada, yo voy a esperar a que a ellos se les pase esto y decidan volver a hablar conmigo, porque ahora mismo me tienen hasta sin teléfono”, señalaba.

La pamplonesa aprovechó para mostrar un mensaje a Sofía. “Mi hija me ha dejado hasta sin teléfono porque ella pagaba mi línea y la suya y ha cancelado la mía, ha dejado de pagarla y me he quedado sin teléfono, incomunicada total. Por favor, Sofía, cambia la titularidad de la línea, ponla a mi nombre. Esta noche Kiko lo único que ha hecho es provocarme, intentar pincharme para que yo salte pero no lo va a conseguir porque a mí lo único que me interesa es recuperar a mi niña”, expresaba.

Kiko se encontraba en la sala VIP, dado que se acordó que ninguno de los dos se encontrase cara a cara. Sin embargo, hubo un momento en el que el jienense se cansó de las palabras de su suegra y optó por abandonar en directo el plató. “Parece que a él le apetece estar distante. No sé por qué. Si por interés está orquestando todo”, exclamó Galdeano. “Me voy fuera a esperar al debate de Gran Hermano”, dijo Jiménez a modo de excusa.