María Patiño para los pies a Anabel Pantoja tras su exclusiva: “La ansiedad la provoca el hecho, no el relato”

Anabel Pantoja está embarazada, y luciendo barriga, esta semana ha dado una entrevista en la que se ha despachado contra algunos de los que fueron sus compañeros en televisión. “ Se mostraba agradecida a quienes “querían abrirle los ojos y el corazón”, pero pedía “vivir en paz su embarazo”. Unas palabras, ofrecidas en Lecturas, que parecen dirigidas a Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame de TEN, que destapó supuestas deslealtades de su pareja, David Rodríguez.

Sobre su gestación, afirma que “es una experiencia única, y no me gustaría que le afectara a mi niña lo más mínimo”. “Fui al médico y me dijo que mis ataques de ansiedad y mi llanto llegan a mi hija. Ahí corté. Me duró una semana”, aseguraba también. Y añadía: “Prefiero mantenerme al margen de ciertas historias que, para mí, no tienen importancia”.

María Patiño ha recogido el guante de Anabel, y a través de su perfil de X ha respondido. “La ansiedad la provoca el hecho, no el relato del hecho. Buenos días”, escribía la presentadora. Así, exculpa a Ni que fuéramos Shhh de causarle ningún mal a Anabel Pantoja, y pone el foco en el padre de su futuro bebé.

Hay que destacar que el nuevo Sálvame estuvo varias tardes hablando de posibles deslealtades de David Rodríguez, algo que provocó malestar en Belén Esteban, gran amiga de Anabel Pantoja. De hecho, la antaño conocida como princesa del pueblo llegó a estar al borde del llanto en el plató, tras chocar fuertemente con María Patiño por cómo se estaba informando de este asunto.

En concreto, el programa dio voz a Mari Ángeles, una joven andaluza que asegura haber tenido encuentros con David cuando ya era pareja de Anabel Pantoja. Una chica que asegura que siempre le ha gustado la televisión, y que, según Amor Romeira, solo estaría diciendo mentiras.

La ansiedad la provoca el hecho, no el relato del hecho. Buenos días — Maria patiño (@maria_patino) August 7, 2024

M aría Patiño, también contra Isabel

En sus redes sociales, la presentadora de Ni que fuéramos Shhh también ha cargado, y de nuevo, sin mencionarla de forma abierta, contra Isabel Pantoja. La revista Semana publicaba que Isabel Pantoja estaría pidiendo 4 millones de euros por adaptar su vida a una serie. Un dinero con el que tendría intención de saldar su deuda con Hacienda, y, de paso, ahorrar un dinero adicional.

Sobre esto, María Patiño posteó: “Siempre que exista una oferta jugosa, me quito la dignidad de artista”. Unas palabras que algunos de sus seguidores aprobaron, aunque también le valió críticas de otros usuarios de X, la red social antes conocida como Twitter.