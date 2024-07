El arma de Antena 3 para competir contra el estreno de la serie turca de Telecinco 'Una vida perfecta'

La película ‘Padre no hay más que uno’.

Este verano, Telecinco vuelve a darle una oportunidad a las telenovelas turcas. Tras haberlo intentado en el pasado con ficciones como Love is in the air, ahora ponen toda la carne en el asador con Una vida perfecta, que se estrena este miércoles en horario de prime time. Y, como partida, tiene muchos ingredientes para triunfar, pues está protagonizada por actores de Tierra Amarga y Pecado Original, entre otros.

Para esta puesta de largo, que además de en Telecinco se disfrutará en Divinity en simulcast, Atresmedia ha sacado artillería pesada que frene su posible éxito. Y, para ello, dedicará la noche del miércoles a Santiago Segura, cineasta que en estos momentos está de plena actualidad, pues es jurado de Tu cara me suena y, además, estrena en cine esta semana Padre no hay más que uno 4.

Así, en primer lugar, en El Hormiguero: 18 años juntos, se podrá disfrutar de la entrega que Santiago Segura protagonizó a inicios de este mes, y que en ese momento se conformó con un discreto 9,5% de cuota de pantalla y 1,2 millones de espectadores. Y es que esta última entrevista de la temporada coincidió con la Eurocopa, contra el partido de Portugal y Eslovenia que superó los 3,5 millones en La 1, y que en la tanda de penalties tuvo más de 5 millones de espectadores.

Y, a continuación, se podrá ver Padre no hay más que uno, la primera parte de la saga de cine familiar, que tan buenos datos de audiencias ha dado en el pasado. En su estreno en Antena 3 en septiembre de 2021 Padre no hay más que uno logró un 23% con 2.247.000 espectadores. Su último pase hasta la fecha había sido el 23 de diciembre, y entonces fue líder de su franja con un 13,2% de cuota con casi 1,4 millones de espectadores.

Curiosamente, en aquella última emisión, Padre no hay más que uno también se enfrentó a un estreno de Mediaset: el concurso A tu bola, de famosos jugando a las canicas, y que se quedó en ese momento con un 8,2% y 886.000 espectadores.

Así es ‘Una vida perfecta’

Mansiones lujosas, glamurosas fiestas y viajes alrededor del mundo son una constante en la idílica vida de Şebnem, una mujer ambiciosa que ha trabajado duro para lograr su sueño: formar parte del exclusivo círculo de la élite social. Una vez conseguido su objetivo, tendrá que luchar denodadamente para hacer frente a oscuras amenazas de un pasado que nadie conoce y que podrían arruinar su existencia.

Intriga, amor, ambición y emoción articulan el eje argumental de esta serie de producción turca protagonizada por Hilal Altınbilek (‘Tierra amarga’), Yiğit Özşener (‘Sühan: Venganza y amor’) y Onur Tura ('Pecado Original'), producida por Ay Yapim, dirigida por Cagri Bayrak (‘Erkenci Kus: Pájaro soñador’) y con guion de Yilmaz Sahin (‘Hakim’), Tugrul Küçükmustafa (‘Kasaba Doktoru’) y Çagla Kizilelma (‘Ramo’).

Los protagonistas de 'Una vida perfecta', la nueva serie turca de Telecinco.

Şebnem es una mujer nacida en la adversidad que gracias a su energía y tesón ha logrado ascender a la élite social. Cuando era niña, tenía un aspecto poco agraciado y estudiaba becada en un prestigioso colegio privado, donde fue víctima de acoso escolar. A pesar de su inteligencia y capacidades, ninguno de sus compañeros creía que iba a poder alcanzar su mismo estatus social. Sin embargo, gracias a su férrea ambición y a su determinación por mejorar su aspecto físico, logró forjar una nueva vida y entrar en círculos más exclusivos. Su matrimonio con Onur, un apuesto millonario, suscita la envidia de su entorno, pero su perfecta existencia se ve amenazada cuando resurgen los fantasmas de su pasado.