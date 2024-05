Eurovisión 2024 primera semifinal hoy, en directo | Todas las actuaciones y países que pasan a la gran final

“Ouija pop”. Así define Bambie Thug su estilo musical. Con el tema Doomsday Blue fue la elegida para representar a Irlanda en el certamen, después de ganar el Eurosong 2024, la preselección del país. Bambie no deja indiferente a nadie con su cuidada estética, ni con un tema que alterna parte más agitadas con pequeños oasis melódicos. Podría ser una de las grandes sorpresas del certamen. Hay que destacar que la música de la artista ya ha sonado en todo el mundo, pues algunas de sus piezas sonaron en la serie And Just Like That..., el reboot de Sexo en Nueva York.