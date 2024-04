La evolución de Edurne: de ser ‘niña prodigio’ con el grupo Trastos a ser coach de niños en ‘La Voz Kids’

En Antena 3 ya calientan los motores para el estreno de la nueva edición de La Voz Kids. Una temporada que contará con Melendi, Rosario, David Bisbal y Lola Índigo como coaches. Para Lola será la primera vez en este papel, tras haber ejercido como asesora, y también supone la vuelta de Melendi al formato que tanta popularidad le dio.

Y mientras esta edición se estrena, la cadena ya prepara la siguiente, la de 2025, y trae una importante novedad. La cantante Edurne será una de las coaches, un papel en el que nunca la habíamos visto, y que supone su regreso a Antena 3, cadena en la que antaño brilló como concursante de Tu cara me suena. De esta manera, La Voz, en todas sus versiones, continúa renovando de forma constante su equipo de mentores. En las últimas temporadas ha contado con figuras como Laura Pausini, Alejandro Sanz, José Mercé, Pablo López, Luis Fonsi, Aitana o Sebastián Yatra, entre tantos otros, listado al que ahora se incluye el de Edurne García.

Aceptar este trabajo ha implicado que la representante de España en el Festival de Eurovisión 2015 con el tema Amanecer abandone Telecinco, donde ejercía de juez para Got Talent España desde el año 2016. “Cuando ya estás en tu habitat tranquila hacer ese cambio es duro, pero también me gustan nuevos retos, me gusta evolucionar, me gusta probar cosas distintas”, ha dicho la artista sobre esta nueva etapa.

[De 'VIP Guay' a 'Peque Prix': Cuando las televisiones tenían concursos con niños que no eran talent shows]

No hay duda que la madrileña, a quien conocimos gracias a Operación Triunfo, sabrá conectar muy bien con los niños. Y es que ella, desde bien pequeña, comenzó a subirse a los escenarios. A los once años Edurne formó parte del grupo Trastos junto a otros niños prodigio de la época como Miguel Ángel Varcárcel (de Farmacia de Guardia), Críspulo Cabezas (de la película Barrio) o Fernando García Cuesta (de la serie Hermanas).

Este grupo lo creó el productor Fermín Ortiz, que fue quien descubrió a Edurne, y suele contar que en su primer casting interpretó un tema de Laura Pausini acompañado a la guitara del propio Ortiz. En la formación inicial estaban los mencionados Edurne, Críspulo Cabezas, Miguel Ángel Varcárcel y Fernando García junto a Patricia de Villena y Estefanía Maestre. Más tarde, el grupo sufriría variaciones, y por allí pasó hasta David García, el hermano de Edurne.

Edurne

Trastos lo llevaba la empresa de management Rapau, y eso permitía a sus componentes hacer otros trabajos artísticos, como cantantes o actores. Con tres discos publicados, el grupo pasó, en su momento, por prácticamente todas las cadenas. Actuaron en una gala de Reyes en La 1, y también en música sí. Terelu Campos los presentó en Con T de Tarde en Telemadrid, e Irma Soriano hizo lo propio en Canal Sur.

También estuvieron en Antena 3, y en Telecinco visitaron Día a día, el programa matinal de María Teresa Campos. Allí Edurne también coincidió con Terelu, a la que le contó, con los once años que entonces tenía, que le gustaba por igual “cantar y bailar”. Entonces, quizá la cantante madrileña no atinaba a imaginar que algún día no solo sería conocida por cantar y bailar, sino también por actriz de musicales, o presentadora de televisión, entre tantas otras cosas.

Con este grupo infantil y juvenil, Edurne tocó todos los palos musicales. Y es que lo mismo tenían temas de corte íntimo, como Un mensaje, dedicado al presidente del Gobierno para cambiar las cosas, que hacían una versión del grupo ASAP, aquello de “que no pare, que no pare ná”. Quién sabe si entre los jóvenes que van a pasar delante de ella por La Voz Kids se encuentra alguna futura artista multidisciplinar como ella misma.