Primeras palabras de Edurne tras anunciar su salto de 'Got Talent' a 'La Voz Kids': "Me gusta probar cosas distintas"

Edurne sorprendía hace unos días al anunciar en su cuenta de Instagram que abandonaba Got Talent España después de diez ediciones en las que ha participado como jurado. "La próxima temporada no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y magia", decía la cantante que confesaba además que su decisión había sido "difícil de tomar".

La artista madrileña no ofrecía más detalles sobre su nuevo destino profesional. Sin embargo, días más tarde, se conocía que Edurne será coach de la décima edición de La Voz Kids, que pasará a estar en manos de ITV Studios Iberia, con Nathalie García, la que fuese CEO de Fremantle (Got Talent).

Pues bien, Edurne se ha pronunciado por primera vez tras su salida del formato de Telecinco, en plena promoción de Nada, su nuevo trabajo musical cuando se cumplen 18 años desde su primer disco tras concursar en Operación Triunfo.

"Vuelvo con ganas de darlo todo, de bailar, de hacer música para que la gente lo disfrute, lo baile y lo dé todo. O sea, que de momento, muy feliz y muy contenta", dice a Chance de Europa Press, donde también se pronuncia de su salto a Antena 3.

"Lo de Got Talent lo anuncié en redes sociales y ha sido una decisión complicada y difícil. Han sido muchos años, para mí es como mi otra gran familia", reconoce en la misma línea que mostró en Instagram. "Cuando ya estás en tu habitat tranquila hacer ese cambio es duro, pero también me gustan nuevos retos, me gusta evolucionar, me gusta probar cosas distintas".

Edurne vuelve a la música con su nuevo single 'Nada' Redacción | Bluper

Edurne deja claro en la entrevista que, ahora mismo, "mi prioridad es la música". En la nueva temporada que se grabará de La Voz Kids -no en la que Antena 3 tiene pendiente de estrenar, sino en la siguiente-, la madrileña será coach junto a David Bisbal, Rosario Flores, Melendi y Lola Índigo.

"Con este octavo disco, que lo sacaré después de verano, sí que quiero centrarme y quiero tener más tiempo para trabajar y para disfrutarlo", asegura Edurne, cuya intención es "retomar un poco ese pop de los 2000, ese pop dance, pop electrónico, pop rock, o sea que va a tener unas pinceladas de todo ese comienzo mío".