José Sacristán señala a Aznar en el aniversario del 11-M desde ‘El Hormiguero’: “Una foto nunca se pagó tan cara”

El actor José Sacristán ha vuelto a visitar El Hormiguero este lunes, siendo así el primer invitado de la semana. “¿Me has traído ajos?”, preguntaba Pablo Motos tras darle la bienvenida, pero el intérprete le decía que no, pero sí le llevaba otra cosa relacionada con Chinchón, su pueblo. En concreto, un libro, un guion que han editado de lo que fue su primer largometraje como director, Soldados de plomo.

El ganador del Goya de Honor del año 2022 acudía al programa de Antena 3 a promocionar su nuevo montaje teatral, La colección, pero antes de preguntarle por el mismo, Pablo Motos quiso recordar que es 11 de marzo, y que habían pasado 20 años del atentado de Atocha en el que murieron 192 personas y más de 2.000 resultaron heridas. “Yo estaba haciendo Danza Macabra, y suspendimos la representación”, recordaba Sacristán, que quiso hacer una referencia a El viaje a ninguna parte. “Hay que recordar la ignominia del atentado en sí y la desfachatez del gobierno de turno por unos intereses que se volvieron en su contra”, sentenciaba el intérprete. “No soy partidario de hacer leña del árbol caído, pero nunca se ha pagado tan cara una fotografía como la de las Azores. Pasemos página, sin olvidar a las víctimas de esta salvajada”, finalizaba al respecto, y recordando la reunión que tuvieron George Bush, Tony Blair y José María Aznar en marzo de 2003.

Pablo Motos, por su parte, recordó que él se encontraba en la radio, trabajando en M80. “La Gran Vía tiene un sonido propio, un ruido característico, y al día siguiente estaba absolutamente en silencio, nos mataron a todos de alguna forma”, afirmaba el presentador. “Le mandamos nuestro abrazo y no los olvidamos”, añadía a las familias de las víctimas y los heridos.

Volviendo a la obra de teatro, José Sacristán explicó que en la actualidad se enfrenta a los últimos ensayos y está atendiendo a la prensa. En la actualidad tiene 86 años. “Vamos durando, como decía Fernán Gómez”, sentenciaba. El actor asegura tener “buena memoria, me gano la vida con esto y hasta ahora esperemos que no falle”. Sobre La colección, narró que es “una historia fundamental que nos afecta a todos”. En ella, dos personas mayores tienen una colección y piensan qué van a hacer con ella. “Todos en la vida vamos coleccionando cosas, y al mismo tiempo, aunque no nos demos cuenta, también somos objetos de colección”, deslizaba al respecto.