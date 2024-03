Manuel Díaz El Cordobés se postula para ‘Supervivientes’ tras ‘El Desafío’: “Yo iría, es una aventura”

La llegada de Supervivientes a la parrilla de Telecinco ha hecho que todos los programas de la casa se vuelquen con el reality, incluso con aquellos cuya cobertura de otros espacios como GH VIP o GH DÚO era escasa. Así, este lunes, en TardeAR han emitido un vídeo recopilatorio de cómo lo está pasando de mal Carmen Borrego, tanto por su salud, como por la discusión que ha tenido con Ángel Cristo.

Ana Rosa Quintana daba entonces la bienvenida a Alaska, Xavier Sardà, Ana Brito y Manuel Díaz El Cordobés para comentar lo que estaba sucediendo en Honduras. “¿A ti te gusta Supervivientes, verdad?”, le preguntaba la presentadora a Alaska, que admitía que no le gusta mucho. “Sufro mucho. No es algo que yo haría de buena gana”, explicaba la vocalista de Fangoria, que reconocía tener “miedo a todo”.

“Yo iría”, aseguraba entonces Manuel Díaz El Cordobés. “Te digo una cosa: si algún día (me llega una propuesta) y me pego unas vacaciones que no veas”, seguía diciendo el torero. “No te anuncies tanto, que luego tendrás que ir”, le recomendaba Javier Sardà, pero Manuel bromeaba con cómo se lo pasarían los dos al otro lado del charco.

Laura Madrueño entró en directo en TardeAR para hablar de cómo es la última hora en la isla, pues Zayra Gutiérrez sufre un problema de salud, y confirmó lo que ya sabíamos de Carmen Borrego. “Zayra se ha levantado con mucho dolor de espalda y el doctor ha tenido que ir a verla. Carmen ha tenido su primer desmayo, son momentos muy tensos los que estamos viviendo”, reconocía la presentadora de Supervivientes desde Honduras. Laura, además, aseguró que están teniendo “muy mal tiempo”, y que no sabe si les va a caer una tormenta en pleno directo en el programa de esta noche.

Los tertulianos comentaron entonces las duras condiciones del reality. “Me parece cero apetecible”, afirmaba Ana Brito, pero Manuel Díaz opinaba que “es una aventura, una experiencia”, demostrando así, de nuevo, su interés en el formato. Sardà, por su parte, comparó la experiencia de Supervivientes como el servicio militar “que había antes”. “Te aseguro que era un puteo muy parecido”, insistía.

Esta autocandidatura de Manuel Díaz para Supervivientes coincide con su nueva aventura televisiva. Y es que es uno de los concursantes de la próxima edición de El Desafío de Antena 3, que ya ha comenzado a grabarse. Allí tiene como compañeros aVictoria de Marichalar, Genoveva Casanova, Feliciano López, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Roberto Brasero y Susi Caramelo.