La pifia de Yolanda Ramos en ‘El Hormiguero’: pregunta si ‘Cuarto Milenio’ se emite en Antena 3

La actriz Yolanda Ramos cerraba el cuadro de invitados de El Hormiguero de esta semana. Y lo hacía para promocionar Un nuevo amanecer, la serie de la que es protagonista y que se estrena el próximo 10 de marzo en la plataforma atresplayer. En ella interpreta a Candela, una una reconocida actriz y figura televisiva que, debido a sus problemas con el alcohol y las drogas, acaba en un centro de desintoxicación en el que descubrirá el origen de sus adicciones.

Sobre este trabajo, Pablo Motos le preguntó sobre una escena concreta en la que propuso que se le viese el culo. “La tenéis que ver”, aseguraba la artista, que detalló que en la secuencia estaba orinando, y que a continuación vomitaba. José Corbacho, el director, le propuso que se subiese la ropa interior, y ella prefirió no hacerlo. “Pedí que por favor, que se me vea el culo, y me encantó, porque es la verdad. Me gusta mucho la verdad”, avanzaba.

Para buscar esa verdad en sus personajes Yolanda Ramos asegura que ve muchos documentales, porque “te llevan a un sitio que la vida real no te llevaría”. En ese sentido, Ramos cree que en los realities no hay realidad, porque “están actuando”. Y que también consume vídeos de TikTok, y que disfruta viendo cómo una persona del otro lado del planeta se levanta y hace de desayunar a sus hijos. Ella considera que tiene interés “actoral y un punto morboso, también”.

[Yolanda Ramos relata su depresión en laSexta: “No me puedo coger la baja y estoy medicada”]

El personaje de Candela de Un nuevo amanecer tiene gafas, las cuales agrandan el ojo de Yolanda Ramos. Pablo Motos le preguntó por este asunto, y la invitada le desveló “el cartón de la película”. “Las gafas no me hacían el ojo grande, me lo hacía yo. Me paso todo el rato así”, afirmaba, abriendo muchos los ojos. Y es que las gafas no aumentaban sus ojos como ella deseaba.

En la entrevista, Yolanda Ramos medía mucho sus palabras, y admitió que lo estaba viendo su hija. “Yolanda, quita el pie del freno”, le aconsejaba Pablo Motos, para que dijese las cosas tal cual las sentía. “Estoy frenada, cómo lo sabes, maldito. Estoy frenada porque lo ve mucha gente…”, reconocía.

Cuando grabó la serie, su madre había fallecido hacía un mes. “La serie es una serie muy curiosa, muy mágica. Cuarto Milenio es de aquí ¿no?”, preguntaba, en referencia al programa sobre misterio que se emite en Cuatro, de Mediaset. Justo en ese momento se percató de su pifia. “No pasa nada, un saludo a Iker”, decía una de las hormigas, mientras que el presentador quitaba hierro al asunto por ser amigo del periodista.

La magia a la que se refería Yolanda Ramos era a que en la ficción pasaban cosas que luego acabaron sucediendo. Por ejemplo, ella interpreta a la jurado de un talent show que presenta Anne Igartiburu, y más tarde la ficharon para ser jurado de Baila como puedas, con Anne. La muerte de su madre coincidió con la grabación de escenas en un cementerio, y grabaron en un bar remoto en el que ha terminado trabajando la hermana de una amiga. “Casualidades muy extrañas”, sentenciaba la invitada, que reconoció que está empezando a “creer un poco en cosas que antes no hubiera dado crédito”.