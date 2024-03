'Supervivientes' arranca con polémica: el novio de Zayra estalla tras las críticas a su pareja por viajar a Honduras

Cuenta atrás para el regreso de Supervivientes. Telecinco emite este jueves la primera gala de la nueva edición de uno de los programas con más éxito de la cadena. Este año, Mediaset ha apostado por caras muy conocidas para participar en el reality. Es el caso, por ejemplo, de Carmen Borrego, Javier Ungría, Aurah Ruiz, Ángel Cristo Jr, Kike Calleja o Rocío Madrid. Sin embargo, la cadena también ha apostado por otras caras menos conocidas en televisión, pero de una importante popularidad, como es el caso de Zayra Gutiérrez, la hija de Arancha de Benito y el futbolista Guti.

La joven fue una de las primeras participantes confirmadas para la nueva edición del programa. Y desde que se supo la noticia, han sido muchas las informaciones que se han publicado al respecto. Una de ellas ha sido la reacción de su madre a su participación en el programa. Y es que, tal y como se ha podido saber, Arancha de Benito se ha mostrado muy orgullosa de su hija y apoya completamente su decisión de convertirse en concursante de 'Supervivientes'.

"Aprovechando que hoy se lanza Zayra al desafío de 'Supervivientes', quisimos juntarnos todos y enchufarle energía para su aventura. La necesita. A las dos mujeres más importantes de mi vida, mi madre y mi hija, les deseo salud para seguir enfrentándonos al día a día con optimismo, amor y humor", publicó Arancha de Benito en Instagram acompañando el mensaje a varias fotografías en las que madre e hija aparecían junto a otros amigos y familiares en la despedida.

Zayra Gutiérrez y su novio Miki. Instagram

Sin embargo, el nombre de Zayra no solo se ha convertido en uno de los más sonados entre los concursantes de 'Supervivientes' por el apoyo de su madre, sino también por un vídeo publicado en Instagram y las críticas recibidas. Horas antes de partir a Honduras, la joven compartió un vídeo con sus seguidores en el que confirmaba su participación en el reality.



"Soy Zayra Gutiérrez de Benito, tengo 23 años y soy conocida por ser la hija de Guti y Arantxa, además de por polémicas falsas que se hablan de mí. Afronto 'Supervivientes' con muchas ganas, con mucha ilusión. Voy a echar mucho de menos a mi bebé y a mi chico, pero sé que van a estar apoyándome y... ¡a ganarlo! Es lo que más voy a echar de menos, sin duda alguna...", decía en el vídeo.

[La prueba de ‘Supervivientes’ que es obligatoria para cobrar el caché de concursante del reality en Telecinco]

Sin embargo, los seguidores no pudieron evitar fijarse en la actitud de la joven, sobre la que aseguraron que no se la veía demasiado contenta por participar en el programa. "Vaya ojillos de tristeza", "parece que no tenga alegría" o "qué poca sangre tienes" son algunos de los comentarios que publicaron los seguidores de Zayra. Unos comentarios que no sentaron nada bien a su actual pareja, Miki Mejías, que no ha dudado en apoyar a su chica y cargar contra los que la han criticado.

"Hay que ser muy valiente para comentar la cara de una mamá valiente que echa de menos a su bebé que es lo que más quiere y le cuesta hablar de él como a cualquiera nos pasaría", comenzó diciendo el joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

"La valiente eres tú mi pequeña. Cuando empiece disfrutarás y darás los mejores momentos y demostrarás esa fuerza que tienes como la gran mujer que eres. Te amamos mucho Hugo y yo. Todos estamos contigo mi vida", expresó.

Sin embargo, cabe destacar que Miki no ha sido el único en cargar contra los comentarios lanzados contra Zayra. Y es que ha habido otra exconcursante del programa, en este caso, Desy, que también ha defendido a la hija de Arancha y Guti tras la actitud de sus seguidores.

"No eches cuenta de estos comentarios absurdos y inútiles, va a ser duro y eso solo lo sabe el que va a supervivientes no el que lo ve desde su sofá. Estoy esperanzada y pongo todo mi apoyo a que serás la que más momentos nos darás en esta edición. Besos y mucho ánimo Zayra", ha comentado Desy en la publicación de Instagram.

Arranca una nueva edición

Los participantes de esta nueva edición de Supervivientes ya están en Honduras disfrutando de los días de preconvivencia. Y es que no será hasta este mismo jueves, a partir de las 22:00 horas, cuando se dé el pistoletazo de salida al programa con la emisión en directo de la primera gala, donde se conocerá más al detalle a todos los concursantes.

Este año, un total de 17 concursantes afrontan el reto de adentrarse en uno de los realitys más duros que se conocen hasta la fecha y uno de los favoritos del público. A lo largo de las últimas semanas, la cadena ha ido dando a conocer el nombre de todos los participantes. En esta ocasión, se suman a la aventura Arancha del Sol, Carmen Borrego, Zayra Gutiérrez, Kike Calleja, Mario González, Claudia Martínez, Arkano, Rocío Madrid, Javier Ungría, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr, Lorena Morlote, Rubén Torres, Miri y Aurah Ruiz.