Jorge Javier, a escasas horas de su gran regreso: "Desde que me separé de Paco no me ha surgido ninguna aventura"

Este próximo jueves, 7 de marzo de 2024, es un día importante, marcado en rojo, para el presentador Jorge Javier Vázquez (53 años). A las 22 horas de la noche, regresa, por la puerta grande, a Mediaset España, como presentador del concurso selvático Supervivientes 2024.

De este modo, el catalán retorna al calor de los focos de un plató de televisión tras la cancelación de su último proyecto, Cuentos chinos. Qué duda cabe de que esta rentrée profesional es muy especial para el de Badalona, pues encierra, además, volver a la primera línea mediática tras un tiempo retirado de la pequeña pantalla.

A escasas horas de sentir el abrazo, en forma de aplauso, de su público, este miércoles, 6 de marzo, Jorge Javier se ha sincerado como nunca en su blog semanal de la revista Lecturas. Habla de Supervivientes, de todo lo que le dio el formato pese a sus miedos iniciales a presentarlo, y de la icónica visita de Isabel Pantoja (67) al plató aquel efervescente e histórico 2011.

[Jorge Javier Vázquez acude de urgencia al Hospital La Zarzuela]

Portada de la revista 'Lecturas', donde se ha publicado el blog de Jorge Javier.

También transita por los giros que la vida le ha deparado desde entonces. Pero también aborda Vázquez aspectos inéditos de su vida personal y amorosa. Explica en las páginas que dirige Luis Pliego que acaba de regresar de un trepidante viaje a Colombia, en el que ha recargado pilas en Cartagena de Indias.

Este día 6 de marzo, Jorge Javier comienza su blog reflexionando sobre el amor y la soltería. El catalán rememora cómo en 2018, cuando su historia de amor con Paco -'P', como se refiere a él públicamente-, tocó a su fin, creyó ver nuevas oportunidades en el horizonte que, en realidad, nunca llegaban.

"Cuando me separé de P. pensaba 'qué bien, la vida para mí. En cualquier momento puede surgirme una aventura'. Nunca sucedió. Y le echaba ganas, eh, no te creas que iba por el mundo con ojos de escéptico. Si tenía un vuelo fabulaba con que se sentara a mi lado mi príncipe soñado. Cuando iba a comprar a una tienda de ropa pensaba en bellos dependientes", escribe Jorge.

Sobre el estreno de la nueva edición del mencionado reality, se sincera: "Escribo el domingo ya desde mi cama con la mente puesta en el jueves siete de marzo, día en que estrenaremos la nueva edición de Supervivientes. Recuerdo cuando me llamó Paolo Vasile (71) a su despacho, allá por el año 2011, para comunicarme que iba a presentar Supervivientes".

Jorge Javier junto a Paco en un viaje que realizaron a Marruecos. Gtres

Y añade: "Él me lo ofreció como un maravilloso regalo, pero yo no sabía dónde meterme. Sinceramente, no era un entusiasta seguidor del formato. Recuerdo que sólo pude musitar 'A ver qué tal es el casting'. Abandoné la reunión un tanto acongojado, no lo voy a negar. Al poco tiempo descubrí lo equivocado que estaba".

Imposible olvidar que ese año iba a ser histórico, reservado y recordado por siempre en la hemeroteca televisiva; Isabel Pantoja se reconciliaba con la cadena tras años de guerras: "En esta edición fue donde la Pantoja entró por teléfono para animar a su hijo una noche que estaba a punto de abandonar".

"Se rompía así una época de fortísimos desencuentros entre la cantante y Mediaset, que culminó con una histórica visita a plató de Pantoja para reencontrarse con Kiko cuando abandonó el concurso. (...) Ese año la luna de miel con la cadena era tan dulce que Pantoja y yo dimos las Campanadas desde la Puerta del Sol", añade el autor de Antes del olvido.

"Ahora no sé en qué punto estamos, pero yo siempre he sostenido que Mediaset e Isabel Pantoja están condenados a entenderse. Con Isabel -'Maribel' cuando nos tratábamos- no me llevo desde hace la tira. Pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar. Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo", agrega el recordado conductor del extinto Sálvame.

Isabel Pantoja junto a Jorge Javier Vázquez y Kiko Rivera presentando las Campanadas de 2011. Mediaset España

Renglón aparte merece la figura de Raúl Prieto (48) en la vida del catalán. Amigos y compañeros de profesión desde hace 21 años, ambos vuelven a coincidir en un proyecto de televisión tras aquel cierre de Sálvame. Prieto se pone al frente de la dirección de los debates del reality Supervivientes.

"Aparece de nuevo en mi vida Raúl Prieto, que toma el relevo de Josep Tomás. Qué puedo decir de él. Nuestra historia comenzó en Aquí hay tomate, hace ya 21 años. (...) Me da mucha alegría que me dirija. (...) Siempre le tendré que agradecer que pusiera de nuevo en circulación a Mila Ximénez. La rescató del ostracimo para que nos diera una entrevista en Aquí hay tomate sobre la Pantoja y el resto ya es historia", remacha Jorge su publicación.