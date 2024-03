Bárbara Rey y su hija, Sofía Cristo, acuden a declarar a los juzgados por un presunto delito de alzamiento de bienes

El 16 de junio de 2023 se hizo público que la vedette Bárbara Rey (74 años) y sus hijos, Sofía (40) y Ángel Cristo Jr., habían sido acusados de un presunto delito de alzamiento de bienes y se enfrentaban a un juicio por ello.

Según la Fiscalía, la vedette habría llevado a cabo varias operaciones financieras -poniendo sus bienes a nombre de algunos familiares entre los que se encontrarían sus hijos- para provocar una "situación de indefensión económica", y no pagar los 143.902 euros que le reclamaba la Agencia Tributaria.

Una información que Bárbara negó desde el primer momento, asegurando que está al corriente de sus pagos con Hacienda y dejó entrever que la filtración de su presunto delito -por el que se enfrenta a una posible pena de cárcel de 3 años- se debía a la existencia de una 'mano negra': "Es mucha casualidad que sale el documental, sale la serie y ahora pasa esto cuando este tema tiene años".

Bárbara y su hija, Sofía, saliendo de la Audiencia Provincial de Madrid, este miércoles, 6 de marzo. Gtres

Ahora, este 6 de marzo de 2024, a escasas horas de que Ángel Cristo Jr. se lance del helicóptero y comience su aventura en Supervivientes 2024, Bárbara Rey y Sofía Cristo han acudido a declarar a la Audiencia Provincial de Madrid, acompañadas por sus abogados.

Conviene recordar que el juicio se había aplazado hace un tiempo ante la imposibilidad de localizar a uno de los testigos. Este miércoles, Bárbara ha asegurado, sucintamente, a la salida de los juzgados, que "todo ha ido muy bien y estamos muy tranquilas". Añade al punto: "No voy a hablar del tema, pero nosotras no debemos un duro a Hacienda. Bueno, un duro no porque ya no existen los duros, pero no debemos ni un céntimo y ya está".

Madre e hija atendiendo a la prensa, tras declarar en los juzgados. Gtres

Insiste Rey: "Estábamos tranquilas antes y estamos muy tranquilas ahora". De lo más sonriente y afirmando que ella tampoco está preocupada en absoluto por su presunta imputación, Sofía, en otro orden de cosas, le ha deseado lo mejor a su hermano en Honduras: "Ojalá, ojalá, espero que les vaya muy bien a todos".

"No sé, eso tendrás que preguntárselo a él. Ojalá le vaya muy bien", ha añadido, sin revelar qué le ha parecido que Ángel haya asegurado que lo que más va a echar de menos es el jamón y no a su familia. ¿Verán el reality? Bárbara, con ironía, resuelve: "Tengo mucho trabajo, ya veré cómo me reparto".

"Yo estoy muy bien, gracias a Dios", ha afirmado la artista, dejando entrever que el hecho de que su hijo pueda seguir hablando sobre ella en la isla no le ha afectado en absoluto. "He dicho que le deseo lo mejor y que no tengo nada más que decir", ha zanjado.

El comunicado de Bárbara

El 20 de junio de 2023, días después de que viera la luz su presunto alzamiento de bienes, Rey se defendió a través de un comunicado: "Dicha información ha sido filtrada a los medios sin el conocimiento y consentimiento de Bárbara Rey y el resto de las personas afectadas, y que el conocimiento y resolución del asunto corresponde única y exclusivamente a la Audiencia Provincial que está conociendo del asunto, siendo las noticias o informaciones que se han filtrado inexactas y que causan un grave quebranto a la salud y a la imagen de Bárbara y su entorno familiar".



Tanto Bárbara como su hija Sofía le han deseado lo mejor a Ángel Cristo en Honduras. Gtres

Continuaba el comunicado resaltando el "daño imposible de recuperar" que ocasionó la noticia: "Que dichos hechos no por repetidos deben permitirse y se van a poner en conocimiento de la Sección correspondiente de la Audiencia Provincial, a los efectos de que adopte medidas correctoras y que eviten el efecto negativo y mediático de esas informaciones descontextualizadas y cuyo daño resulta, en muchas ocasiones, imposible de recuperar, como ha sucedido en otros casos judiciales en que la sentencia absolutoria ha tenido un nulo impacto en la opinión pública".

Para terminar, los letrados de Bárbara Rey constataron: "A los efectos de evitar informaciones que no se corresponden con la realidad, se pone en conocimiento que Bárbara Rey está al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria, no adeudando ninguna cantidad ni por los años de los que se habla en las comunicaciones difundidas, ni en años posteriores".

En esa línea, se matizó que "el traspaso de titularidad de bienes de Bárbara Rey al que se hace referencia nunca pudo ser motivado por el propósito de eludir sus obligaciones fiscales y qué mejor prueba de ello, que hace ya más de 5 años que Bárbara liquidó todas sus deudas con Hacienda".