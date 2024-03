Telecinco da su primera gran oportunidad a Willy Bárcenas: será jurado de la nueva edición de ‘Factor X’

Seis años después de su última edición, Telecinco prepara una nueva temporada del talent show Factor X. Un concurso que también pasó por Cuatro en el pasado, en el que un importante grupo de artistas tendrá que demostrar ante un exigente jurado que tienen ese factor equis del que se habla en el título del formato.

Aunque Mediaset no ha confirmado todavía de manera oficial quiénes serán esos miembros del jurado, ya se conoce el nombre de los cuatro profesionales de la música que juzgarán a los aspirantes. Tal como adelanta YoTele, estarán Abraham Mateo y Lali Espósito. A ellos se suma Vanesa Martín, según apunta Algo Pasa TV, y cierra el cuadro Willy Bárcenas, tal como publica El Televisero.

Hay que destacar que para Abraham Mateo, Lali Espósito y Vanesa Martín el sumarse a Factor X supone una nueva línea en sus currículos televisivos, pues ya han participado en otros formatos como La Voz o Cover Night, sin contar los trabajos de los dos primeros como actores. Sin embargo, para Willy Bárcenas supone su primera gran oportunidad en la televisión.

[Willy Bárcenas reniega del PP en 'Planeta Calleja': "No le puedo tener más asco a ese partido"]

Hay que recordar que el vocalista del grupo Taburete fue uno de los participantes de Mask Singer en la edición de 2022 bajo la identidad de Plátano, y se alzó como subcampeón del formato. Sin embargo, como su identidad permaneció oculta hasta la última de las noches, Willy no tuvo la oportunidad de convertirse en alguien familiar para los espectadores.

Por otro lado, hay que recordar que en mayo de 2020 protagonizó una polémica en las redes sociales, al exponer en su cuenta de Instagram que Televisión Española le había vetado para lo que iba a ser la próxima edición de MasterChef Celebrity. En un post, afirmaba que había pasado todas las pruebas, que había comenzado a formarse en la escuela online, y que solo un día antes de anunciarse el casting final le dejaron fuera por orden del ente público. La productora, sin embargo, desmintió su versión.

Hasta el momento, y dejando a un lado sus intervenciones como cantante, el programa que más a ha permitido a Willy Bárcenas mostrarse tal cual es sería Planeta Calleja. Allí regaló jugosos titulares sobre la corrupción del PP y, en concreto, sobre el caso Gürtel, por el que sus dos progenitores están cumpliendo condena. El cantante reconocía a Jesús Calleja que no puede evitar "guardar cierto rencor" por aquellos corruptos que han salido indemnes de sus actos. "Ojalá alguno pagase por las cosas que se han hecho mal, pero bueno, tampoco me alegro de ver a políticos catalanes presos, estoy en contra pero tampoco me alegro de que estén en la cárcel", aseguró ante las cámaras de Cuatro.

De momento, se desconoce quién conducirá la nueva temporada de Factor X. El concurso estuvo presentado por Nuria Roca en los años 2008 y 2009 en Cuatro, y en Telecincco, en 2018, lo presentó Jesús Vázquez.