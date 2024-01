Inés Hernand: "Si Alfonso Guerra va a decir 'eres una puta enana', ¿dónde está el chiste?"

No siento brecha porque estoy mucho en eso, en las redes sociales. Además, tengo una agencia de representación, así que estoy todavía más al loro de lo que se está cociendo. Me siento muy cercana a generaciones más jóvenes, no hay nada que me vaya a sorprender. Todos estamos digitalizadísimos, y creo que acentuar las diferencias es negativo.

Si Alfonso Guerra va a decir 'eres una puta enana', ¿dónde está el chiste? Una cosa es comedia y otra es que te rías de un colectivo. Se puede decir absolutamente de todo, pero intentando darle una vuelta a tu privilegio, a tus cosas y decir las cosas con un poco de sentido común. No se pide otra cosa que no sea sentido común y un poquito de respeto. No me parece que sea tan difícil, pero claro, venimos de una turbina electoral muy loca en la que se han vendido unos discursos muy acentuados y muy confusos. Al final lo que queremos es convivir.

Que ahora haya ciertas personas, que no solo son ciertos comunicadores, porque también se han apuntado influencers que dicen que hablar es un deporte de riesgo y esta serie de cosas, es una falta de realismo absoluta. De lo que no se puede hablar es de cosas que no tengan gracia o que sean ofensivas, pero si tú dices una cosa ofensiva con un colectivo con gracia, es que no hay nada más que ver, a lo mejor, Drag Race. Drag Race tienen muchísimo humor hacia colectivos, pero bien hecho.

Lo que no podemos es ser presentistas y mirar con una mirada actual un sketch de Martes y Trece cuando aquello era una cosa absolutamente estructural. No tiene sentido. Claro, puedo señalar desde el blackface hasta el machismo agudísimo que había en un momento en el que estaba vigente la Ley Marital, que decía que una mujer no se podía ir de casa si no estaba casada con un marido, ni podía abrir una cuenta ni tener un arrendamiento. Es gravísimo.

Las muertes de civiles son muertes de civiles, hay una desproporción, esto tiene unos nombres y es un crimen de lesa humanidad. A mí me parece que esto no habría que discutirlo en ningún aspecto. Y ahora debatamos si Palestina puede ser un Estado o no según el Derecho Internacional porque yo pienso esto o yo pienso lo otro. Pero eso es lo que tendría que entrar a debate, no otro tipo de cosas. Insisto, falta profundidad. Y si encima a la peña la machacas con pildorillas que son Doritos cerebrales de TikTok y tal, al final tú te agarras a tu algoritmo y a lo que tú quieras creer en tu comodidad.

Lo que veo es mucho aburrimiento. Me aburre soberanamente. No puedes dar por hecho que la gente sepa qué es la Constitución integralmente. Entonces, no es que eche de menos la pluralidad, lo que echo de menos es la profundidad en ciertos aspectos. Si tú le das más profundidad y hay una posición más tecnócrata y una posición más progresista o marxista, se puede discutir. Lo que no se pueden discutir son los hechos. Si hay un genocidio en Gaza, hay un genocidio en Gaza. No puedo blanquear en plan 'ay, una condecoración para Israel. Pobres, que también los han atacado'.

Claro, a mí con que me vean tres personas ya me parece un milagro (risas). La lástima de la televisión de ahora es que tienes muy poco chance para asentarte. Es como que tienes tres programas, y si al tercero no estás dando audiencia, chao, porque se nos jode lo anterior.

A Sonsoles fui un día y dije 'enough' (suficiente en español). No terminó de gustarme el formato para mí. El formato lo entendí para Sonsoles y para las personas que iban, pero con esto no quiero decir que no sea digno, ni mucho menos. Me preguntaron si quería volver, pero dije que no. Luego estuve en Más vale sábado, pero era los sábados, por eso se llama así (risas). No me disgustaba. También era un magacín chulo y dinámico, pero profesionalmente tengo que estar mirando ya hacia otro lado, sobre todo porque no quiero ser una persona que haga una intervención de un minuto y esté cinco horas sin decir nada. No porque quiera ser más protagonista o sea una narcisista de libro, sino porque quiero poner la energía en otra cosa aunque me vea una persona.

Yo vengo, literalmente, de dejar de currar en 2020 de la oficina en la que curraba por 1.089 euros al mes. Por tanto, todo lo demás me está pareciendo un regalo.

Así me siento ahora, pero a lo mejor me encanta llegar a un sitio como Chelo García Cortés. Es decir, no decir nada en tres horas. Pobre Chelo, es la mejor. Pero vamos, que está todo bien. A esos sitios fui a probar, lo que pasa es que a las cadenas les gusta una buena titularada: 'Hemos fichado a...' Esto te jode otros curros, y yo, que soy muy naif, me quedo en plan '¿en serio te pueden joder otros curros por...?'. Y claro que te los joden.