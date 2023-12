El zasca de Carlota Corredera ante la pulla "machista" de Fran Rivera a María Patiño en '¡De viernes!'

Si por algo es conocida Carlota Corredera es por no tener pelos en la lengua. La otrora directora de Sálvame lleva un tiempo intentando no hacer referencia a Mediaset, en la que trabajó entre 2004 y este 2023. A pesar de haber estado casi dos décadas en la cadena de Fuencarral, la comunicadora está enfocada en Superlativas, su pódcast. Ahora bien, no ha dudado en hablar sobre Telecinco para lanzar un duro zasca a Fran Rivera por sus palabras “machistas” a María Patiño en ¡De viernes!

El pasado 16 de diciembre, Patiño, desde Socialité, había reaccionado a la entrevista grabado que había concedido el torero al programa nocturno que presentan Santi Acosta y Bea Archidona. Aunque Patiño fue equilibrada, llegando a darle la razón en varios aspectos, no quitó que fuese crítica en lo relacionado por la lucha de la custodia compartida que vivió el matador con Eugenia Martínez de Irujo con su hija Cayetana.

“Lo que él argumenta, para solicitar la guarda y custodia de su hija, en ese momento, es que Eugenia es una mujer inestable psicológicamente, que no cuida a su hija y que cuando va de viaje se queda en manos de la gente del servicio”, expresó duramente Patiño en el formato. El hijo de Carmina Ordóñez se sentó días después en directo en el plató de ¡De viernes!, en el que dijo que la comunicadora no tenía “ninguna credibilidad”, atacándola de una manera que fue reprobada en redes.

“Se dedicaba a dejarme notitas en el limpiaparabrisas: 'Soy Patiño, quiero quedar contigo'. Y me dejaba su número de teléfono”, dijo ante Santi Acosta y Bea Archidona, quienes no defendieron a su todavía compañera. Tampoco lo hicieron los colabores sentados en plató. Es más, pudo oírse una sonora carcajada de José Antonio León, quien fue compañero de trabajo de Patiño en Sálvame y Viernes Deluxe durante su etapa de reportero.

Ha sido en redes sociales donde la actual colaboradora de Las tardes de RNE ha lanzado su zasca al hermano de Cayetano Rivera, tildando su ataque de “machista” y llamando al torero “señoro”. “No hay nada más peligroso para el machismo que una mujer libre. Siempre contigo, María Patiño. ¡Stop señoros en la televisión!”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Una señal de apoyo que llega en los días previos a la despedida tanto de María Patiño como de Nuria Marín de Socialité. Ambas dejarán paso a María Verdoy, quien conducirá el formato a partir de enero de 2024, el cual vivirá una nueva etapa también al pasar a estar producido por Fénix Media Audiovisual y ya no ser una producción de La Fábrica de la Tele.

